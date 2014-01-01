يوجد في مقدمتهم جمال بلماضي ومارسيلو بيلسا

7 أسماء قادرة على إعادة الخضر إلى السكة الصحيحة

سيكون المنتخب الوطني الجزائري على موعد مع العودة إلى أجواء المنافسة يوم 20 مارس المقبل خلال بمناسبة ”يوم الفيفا”، حيث من المنتظر أن يخوض مواجهة