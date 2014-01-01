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مسؤول أممي: تل أبيب تجاوزت الخطوط الحمراء وتمهد لضم كامل الضفة
الخارجية الفلسطينية: غياب العقوبات شجع الاحتلال على شرعنة الاستيطان
أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها ”تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية على إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يسمى ”قانون التسوية”، الذي يتيح للاحتلال شرعنة آلاف
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الإدارة الأمريكية بصدد تصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا
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قتلى في هجوم استهدف فندقًا ببونتلاند الصومالية
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الرئيس الأمريكي يؤكد لأردوغان دعم واشنطن لتركيا
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مقتل 20 شخصا في هجوم انتحاري استهدف المحكمة العليا بالعاصمة الأفغانية
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الـ ”كنيست” الإسرائيلي يصادق على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل باليوبيل الياقوتي
قالت أن الحكومة تسارع عقارب الساعة بتنويع اقتصادها والنهوض بالقطاع الخاص
فرنسا تغازل الجزائر للاستفادة من ثرواتها المنجمية والبشرية
l رئيس معهد الاستشراف الاقتصادي في المتوسط: ”تشييد مشروع تاريخي كبير لإعادة استرجاع الثقة بين الجزائر وفرنسا” دعا رئيس معهد الاستشراف الاقتصادي في عالم البحر الأبيض
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أسعار النفط تستقر عند 53.77 دولارا للبرميل
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”الجزائر تنظم ندوة حول الاستثمار العربي لاستقطاب الأموال”
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تونس تراهن على الغاز والمواد البترولية الجزائرية لتأمين السوق المحلية
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آخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ”فاو” يكشف:
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فاتورة واردات القمح التهمت قرابة 3 مليار دولار في 2016
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”6 ساعات من الشمس الجزائرية تغطي 365 يوما من احتياجات أوروبا الكهربائية”!!
فيما تم التكفل بـ800 مسبوق قضائي بولاية عنابة
أول مركز جزائري للإصغاء والتكفل وإدماج المسبوقين قضائيا
كشف رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، الأستاذ عمار حمديني، عن إنشاء أول مركز جزائري للإصغاء والتكفل وإدماج المسبوقين قضائيا، بالتنسيق
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جزائريون يبيعون “تاريخهم” بأبخس الأثمان
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70مليار سنتيم من الميزانية المخصصة للمدارس لاتزال عالقة بسبب البيروقراطية
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18 قضية خاصة بالجريمة الإلكترونية في شهر جانفي بجيجل
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فتيات يخترن مكانة الزوجة الثانية خوفا من العنوسة!
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120 حملة تحسيسية ضد المخدرات خلال سنة 2016
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”البيت الدافئ”.. مشروع لرعاية الأرملة واليتيم
ميهوبي في ورطة وستة طالبات في إضراب عن الطعام بالمدرسة العليا للفنون الجميلة
ميهوبي في ورطة وستة طالبات في إضراب عن الطعام بالمدرسة العليا للفنون الجميلة
دخلت ستة فتيات طالبات بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، في إضراب عن الطعام، وهذا احتجاجا عن المشاكل والأزمات التي تعيش على وقعها المدرسة العليا
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حميد بن عمرة عضوا للجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
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انطلاق تصوير الفليم السينمائي ”سعيدة بعيدة” للمخرج بهلول عبد الكريم
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الحاج أحمد مولاي بن كريزي في ذمة الله
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الفيلم الجزائري ”انتظريني إيطاليا، الهربة” بمهرجان ميامي للفيلم
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العرض الموسيقي الكوميدي يُصوّر جوانب مضيئة من حياة المناضل مانديلا
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الجزائر تستضيف ”الكتّاب العرب” ثلاثة أيام
نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية
أمطار وبرد بالمناطق الساحلية بالوسط الشرقي وشرق البلاد
أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود وبرد مرتقبة في الولايات الساحلية والقريبة من سواحل الوسط الشرقي
شابة تحرق سيارة زوجها بصب البنزين عليها لرفضه تسجيلها باسمها
شابة تحرق سيارة زوجها بصب البنزين عليها لرفضه تسجيلها باسمها
أضرمت شابة في مقتبل العمر النار في مركبة زوجها بالبنزين انتقاما منه لرفضه تسجيلها باسمها، والتمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إدانتها بعشر
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متابعة أعوان الحراسة بالمدرسة العليا للصحافة بسرقة قاعة الإعلام الآلي
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استرجاع مركبة مسروقة وحجز مؤثرات عقلية بوادي النجاء في ميلة
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