قال أنه قيد الدراسة على مستوى الوزارة

والي يطمئن الجزائريين.. رفع تسعيرة الماء غير وارد حاليا!!

طمئن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أول أمس، بولاية تيبازة، أن ”تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء الشروب في الوقت الحالي غير مطروح وهو