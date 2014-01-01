النسخة المصورة | السبت 11 فيفري 2017
التعليقات
التعليقات
قالت وسائل إعلام أمريككية إن محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت، مساء الخميس، طلب الإدارة الأمريكية إعادة تفعيل الأمر التنفيذي بشأن حظر السفر،
طمئن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أول أمس، بولاية تيبازة، أن ”تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء الشروب في الوقت الحالي غير مطروح وهو
كشفت مصالح الأمن الوطني أنه خلال سنة 2016 تم تسجيل حوالي 15 ألف متورط في قضايا المخدرات وتم متابعة حوالي 13 ألف متورط قضائيا. ماساهم
يواصل طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة في الجزائر إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالي بسبب عدم تلبية مطالبهم المشروعة رغم وعود وزير الثقافة عز
l لقاءات بالعاصمة وغرداية لمرافقة التنمية وإسهامات الشباب وتكوين 500 إطار كشفت رئيسة جمعية الصداقة الجزائرية البريطانية منى حميطوش، عن رغبتها في نقل التجربة البريطانية إلى
ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في 14 فيفري الجاري في ملف 19 شخصا ينحدرون من مدينة مغنية ومن مختلف أنحاء العاصمة وجهت لهم تهم
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