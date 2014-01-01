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ترامب بشأن تصريحات روحاني الأخيرة: ”الأفضل لك أن تحترس”
الإدارة الأمريكية بصدد إصدار قرار جديد بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنّ إدارته تعكف على دراسة إمكانية إصدار قرار تنفيذي جديد بشأن الهجرة إلى بلاده. وأكّد ترامب ثقته في الفوز بالمعركة
المواطنون يتهافتون على الوكالات العقارية لاقتناص مسكن ”الحلم”
السكن.. يتصدر اهتمامات الجزائريين في 2017 دون منازع
l أول صالون للترقية العقارية والتهيئة العمرانية يثير فضول المواطنين اختتم، أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، الصالون الأول من نوعه للترقية العقارية والتهيئة العمرانية، وقد
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”أوبك” تتحمل 92 بالمائة من إجمالي خفض الإنتاج.. والنتائج الأولية لاتفاق الجزائر ”مشجعة”
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مطالب تونسية لإلغاء الإعفاء الجمركي على العصائر الجزائرية
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تونس تنظم ”يوما جزائريا” لدراسة المشاريع الكبرى للتعاون
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”بريتيش بتروليوم” البريطانية تكشف عن إطلاق مشاريع عملاقة في الجزائر خلال 2016
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”بوهرنجر إنجلهايم” تبرم صفقة ضم الأصول مع ”صانوفي” لصناعة الأدوية
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والي يطمئن الجزائريين.. رفع تسعيرة الماء غير وارد حاليا!!
مع خلق ”خلية إصغاء” تطبيقا للمخطط
مشروع سفراء الشباب لتحقيق ”عاصمة من دون مخدرات”
l رفع تقرير أسود لوزير الصحة لتوسيع مراكز معالجة الإدمان والتكفل بها ماديا كشف القائد العام للكشافة الإسلامية، محمد بوعلام، عن مشروع سفراء الشباب لسنة 2017
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الحلي الفضية.. مفخرة آث يني بتيزي وزو
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أدوية جديدة لمعالجة مرض السرطان في الجزائر
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المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين تطالب باسترجاع مقرها
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15ألف متورط في قضايا المخدرات ومتابعة 13ألف قضائيا السنة الماضية
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مؤسسة جزائرية-سعودية لإنتاج أدوية أمراض العيون بالجزائر
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المؤتمر الأول حول إدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود
انطلاق تصوير مسلسل ”عائلات من الشمال”
انطلاق تصوير مسلسل ”عائلات من الشمال”
ينطلق غدا تصوير المسلسل العربي ”عائلات من الشمال” بمركب ”أديم” السياحي الواقع بضاحية زموري في ولاية بومرداس، وستعرف إشارة الانطلاق حضور بعض الوزراء والشخصيات السياسية
قال إن العمل الجاد هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية
محرز: “قصة تألقي في البريميرليغ لم تنته بعد”
أدلى الدولي الجزائري ونجم ليستر سيتي رياض محرز، بتصريحات تخص وضعيته الحالية مع الثعالب وكذلك وضعية فريقه الذي يحتل المركز السادس عشر بفارق نقطة وحيدة
10 سنوات حبسا لشاب سرق حقيبة مستخدمه وعرضها عبر ”فايسبوك”
10 سنوات حبسا لشاب سرق حقيبة مستخدمه وعرضها عبر ”فايسبوك”
”يداك أوكتا وفوك نفخ”.. مثل ينطبق على شاب في العقد الثالث من عمره اتخذ من صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” مصدرا للتباهي وعرض رجوليته
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سكرتيرة تضرب والدها بهاتف نقال وتسمعه وابلا من السب
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ولاية الجزائر تتابع تسعينيا بالتصريح الكاذب
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ضبط 2556 وحدة من المشروبات الكحولية بوهران
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560 تدخل لمصالح الأمن خلال شهر جانفي بسيدي بلعباس
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