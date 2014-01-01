المواطنون يتهافتون على الوكالات العقارية لاقتناص مسكن ”الحلم”

السكن.. يتصدر اهتمامات الجزائريين في 2017 دون منازع

l أول صالون للترقية العقارية والتهيئة العمرانية يثير فضول المواطنين اختتم، أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، الصالون الأول من نوعه للترقية العقارية والتهيئة العمرانية، وقد