قال إنّ حلفاء واشنطن يتحركون بالإيماء كالدمى الصينية

بوتين :العلاقات الروسية الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة ”مير”، نشرت أمس، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد ”تدهورت” منذ وصول دونالد ترامب إلى