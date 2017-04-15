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قال: إنّ روسيا تستعملها كأداة للتحريض
مدير”سى اى ايه”: ”ويكيليكس” وكالة مخابرات معادية وأسانج محتال
وصف مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، يوم الخميس، منظمة ”ويكيليكس”، على أنها وكالة مخابرات غير حكومية معادية كما وصف مؤسسها،
توزيعها على الوكلاء قريبا.. ملف تجسيد دفتر الشروط بيد وزارة الصناعة
انفراج قريب في استيراد السيارات!!
l وزارة التجارة تتلقى 1543 طلبا لاستيراد 21 مجموعة من المنتوجات كشف وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن قرب انطلاق عملية
واجه العزلة ونظرة المجتمع
جمال عبدللي.. نموذج للتحدي والإبداع
استطاع جمال عبدللي، شاب في العشرين من عمره، أن يتحدى الظروف الصعبة وكل مظاهر الحصار التي تواجه جلّ الموهوبين بالمناطق النائية، غير أن ذلك لم
المفكر الفرنسي ميشال أونفري: ”فكرة ”إسلام متنوّر” للباحث الجزائري مالك شبل أصبحت ضرورية”
المفكر الفرنسي ميشال أونفري: ”فكرة ”إسلام متنوّر” للباحث الجزائري مالك شبل أصبحت ضرورية”
يذكر ميشال أونفري أنه كان يخالف الأنثربولوجي الجزائري الراحل، مالك شبل، في أطروحته عن ”إسلام متنوّر”، لكنه اليوم يرى أن ”فكرته ضرورية”، كما يقول أن
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الحملة الانتخابية تدنس المعالم الثقافية
لمخرجه كريم موساوي
فيلم ”في انتظار الوقت” الجزائري بمهرجان كان السينمائي
دخل الفيلم الروائي الطويل ”في انتظار الوقت” للمخرج الجزائري كريم موساوي، رسميا مسابقة ”نظرة ما” لمهرجان كان السينمائي، الذي ينظم من 16 إلى 28 ماي
ملف اختلاس 27 مليون دج من بنك الفلاحة أمام قضاء الجزائر
ملف اختلاس 27 مليون دج من بنك الفلاحة أمام قضاء الجزائر
ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، بعد غد الاثنين، في ملف إجراء 48 عملية سحب دون رصيد بإمضاءات مزوّرة لاختلاس مليارين و700 مليون سنتيم من
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