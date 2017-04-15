واجه العزلة ونظرة المجتمع

جمال عبدللي.. نموذج للتحدي والإبداع

استطاع جمال عبدللي، شاب في العشرين من عمره، أن يتحدى الظروف الصعبة وكل مظاهر الحصار التي تواجه جلّ الموهوبين بالمناطق النائية، غير أن ذلك لم