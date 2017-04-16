أساطير

هويدة والكابل!

ما هذا يا هويدة؟ وأنت التي وعدتنا بتصدير الأنترنت إلى إفريقيا، مع أن المثل الشعبي يقول ”ما تحل الصداقة (التصدق) حتى يكتفي العيال أي الأسرة”.