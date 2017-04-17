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بالتزامن مع إحياء ”يوم الأسير” الموافق لـ17 أفريل من كل عام
آلاف الأسرى الفلسطينيين يشرعون اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام
يبدأ اليوم آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي، إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال
أكدت أن إصلاح كابل عنابة سيقضي على مشاكل الشبكة لعدة سنوات، فرعون:
”3 ملايين خط ”الفايبر تو هاوم” لحل مشكل انقطاع الأنترنت”!!
l الجزائر تفسخ العقد مع الشركة الأوروبية المكلفة باستغلال كابلي العاصمة - فالنسيا ووهران - فالنسيا بسبب ارتفاع التكاليف أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى
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”دافوس” يثني على اجراءات الحكومة للنهوض بقطاع السياحة
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أسعار النفط تقفز بـ %11.. وإجماع على تمديد العمل باتفاق ”أوبك”
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نموذج طاقوي جديد يوفّر 88 مليار دولار إلى غاية 2030
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”الجزائر لم تجمد الاستيراد.. ونسعى لتقليص فاتورة الواردات بـ10 ملايير دولار”!!
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”الجزائر رابع أغنى دولة في إفريقيا”!!
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تونسيون لتكوين الوكالات السياحية بعين تيموشنت
للتسويق لبرامج التشكيلات السياسية
الدعاية الانتخابية تنعش مهنا ”ميتة”
تعد الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي المقبل فرصة لانتعاش مهن وظهور أخرى موسمية، في ظل أجواء المنافسة بين مختلف التشكيلات السياسية، ليحاول كل منها الظهور في
”طرشاقة” تعود من على ركح محي الدين بشطارزي بداية من 19 أفريل
”طرشاقة” تعود من على ركح محي الدين بشطارزي بداية من 19 أفريل
ينتظر الجمهور الجزائري عودة مسرحية ”طرشاقة” إلى الركح من جديد، حيث كشفت مصادر طاقم العمل سيقدم 10 عروض أخرى بالمسرح الوطني الجزائري ابتداء من 19
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بلجيكا ضيف شرف مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في دورته الثالثة
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السفير المصري عمر أبو عيش: التبادل الثقافي المصري الجزائري عميق
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نقابة الصحفيين المصريين تستضيف فيلم ”بترا بوابة الزمن”
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الأفلام العالمية في قاعة الموڤار
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”آن للنخبة المثقفة أن تتفطّن إلى سلبيتها”
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”الدولة تحمي التراث المادي وغير المادي وتحافظ عليه”
بعد فوزه على الرجاء البيضاوي
آيت جودي ينجو من مقصلة الإقالة من نادي خريبكة المغربي
أكد المدرب الجزائري عز الدين آيت جودي، مدرب أولمبيك خريبكة، أن الفوز، على الرجاء البيضاوي (1-0)، بالجولة الـ24 من الدوري المغربي لكرة القدم، جاء في
ملف مقتل البائعة بأولاد فايت أمام جنايات قضاء تيبازة
ملف مقتل البائعة بأولاد فايت أمام جنايات قضاء تيبازة
علمت ”الفجر” من مصادر قضائية أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة ستعالج في دورتها الجنائية القادمة، ملف مقتل بائعة بأولاد فايت في 22 مارس المنصرم،
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ثلاثة شبان أحدثوا فوضى بالمؤسسة العمومية للصحة باسطاوالي
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تمسك شابين بالارتباط بفتاة واحدة كاد يتسبب في جريمة قتل
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