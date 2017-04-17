بالتزامن مع إحياء ”يوم الأسير” الموافق لـ17 أفريل من كل عام

آلاف الأسرى الفلسطينيين يشرعون اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام

يبدأ اليوم آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي، إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال