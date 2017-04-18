5 سنوات سجنا لقاتل شقيقه بطعنة خنجر في عنابة

5 سنوات سجنا لقاتل شقيقه بطعنة خنجر في عنابة

أدانت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، قاتل شقيقه بطعنة خنجر، بـ5 سنوات سجنا، بعد أن وقع بينهما شجار على خلفية طلب الضحية من