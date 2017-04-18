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المعارضة تشكك في نتائج التصويت واللجنة العليا للانتخابات تؤكد على صدقيتها
تركيا: سلطنة أردوغان تتجسد بفارق طفيف في الاستفتاء على دستور البلاد
أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مساء الأحد، فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان (63 عاما) في الاستفتاء. وقال يلدريم، في كلمة
أدرجتها كثالث دولة تواجهها مشاكل تتعلق بالمناخ الاستثماري والتشريعي
ضغوط إماراتية للحصول على تسهيلات إضافية للاستثمار في الجزائر
l 2016 سنة ”التريث والحذر الاستثماري”.. 9 مليار دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر تضغط شركات إماراتية على الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، مؤكدة أنها تواجه مشاكل
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السعودية تجر أسعار النفط إلى مستنقع التراجع من جديد
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رخص الاستيراد تهوي بالصادرات التونسية إلى الجزائر
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أسعار الذهب مرشحة للارتفاع في الأسواق الجزائرية
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حجز 30 طن من المواد الغذائية موجهة للمضاربة بتيارت
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”3 ملايين خط ”الفايبر تو هاوم” لحل مشكل انقطاع الأنترنت”!!
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”دافوس” يثني على اجراءات الحكومة للنهوض بقطاع السياحة
لتلبية احتياجات 35 % من الجزائريين المصابين بالداء
دواء جديد لعلاج ارتفاع الضغط الدموي يدخل السوق الجزائرية
كشف هيثم شريطح، الرئيس المدير العام لـ”سانوفي الجزائر”، عن إطلاق دواء جديد لعلاج ارتفاع الضغط الدموي، حيث يدخل هذا الدواء ضمن آخر الأبحاث في مجال
”الأثير” للراحل بسايح و”العشير” لـ30 شخصية من رجال الثقافة والفن
”الأثير” للراحل بسايح و”العشير” لـ30 شخصية من رجال الثقافة والفن
كرم الرئيس بوتفليقة 31 شخصية من رجال ونساء الثقافة والفن بأوسمة استحقاق وطني من مصف ”أثير” و”عشير”، في تقليد يعترف بالعطاء الجميل لهؤلاء، غاب عنه
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الجزائري يوسف آدم في برنامج ”نجوم بلا حدود”
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أهمية تاريخ المنطقة من خلال الشواهد الأثرية والمصادر التاريخية محور نقاش
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”جمعية العلماء المسلمين كونت جيلا من المثقفين”
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”طرشاقة” تعود من على ركح محي الدين بشطارزي بداية من 19 أفريل
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بلجيكا ضيف شرف مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في دورته الثالثة
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السفير المصري عمر أبو عيش: التبادل الثقافي المصري الجزائري عميق
تم إطلاقه بمناسبة إحياء يومهم العالمي
دليل وطني للتكفل بـ2300 مصاب بالهيموفيليا في الجزائر
كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة إسماعيل مصباح، عن تسجيل 2300 حالة في الجزائر كلهم يتلقون العلاج مجانا، في إطار التحسين النوعي للأمراض الموجودة في الجزائر،
5 سنوات سجنا لقاتل شقيقه بطعنة خنجر في عنابة
5 سنوات سجنا لقاتل شقيقه بطعنة خنجر في عنابة
أدانت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، قاتل شقيقه بطعنة خنجر، بـ5 سنوات سجنا، بعد أن وقع بينهما شجار على خلفية طلب الضحية من
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