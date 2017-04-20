قال إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تهمنا وحدنا

لوح: ”القضاء مستقل ولا أحد باستطاعته التأثير عليه”

أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تهم الجزائر كبلد، وأن القضاء مستقل ولا أحد باستطاعته التأثير عليه من