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منفذ الهجوم مواطن فرنسي ويدعى أبو يوسف البلجيكي
مقتل شرطي في إطلاق نار في جادة الشانزيليزيه في باريس وداعش يتبنى
أعلنت مصادر أمنية فرنسية مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في اطلاق نار مساء الخميس بجادة الشانزيليزيه، أحد أرقى الشوارع في العالم وأكثرهم شهرة في قلب
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الشرطة الألمانية تعتقل مشتبها به في الاعتداء على حافلة فريق دورتموند
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جدل بشأن فيديو يظهر أشخاصا بـ”زي الجيش المصري يقتلون أناسا في سيناء”
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”حماس”: واشنطن تحضر مشروعا جديدا لتصفية القضية الفلسطينية
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الداخلية الإيرانية تعلن رسميا أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية
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الكونفدنسيال: ترامب يتجاهل ملك المغرب محمد السادس
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الاحتلال يعتزم بناء 212 وحدة استيطانية في القدس المحتلة
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات يؤكد أن عهد 120 دولار لبرميل النفط قد ولى
حداد يدعو 4 آلاف مؤسسة جزائرية لتوجيه منتجات تنافسية إلى الأسواق الإفريقية
l جيل أفسيو: ”10 مؤسسات شبانية جزائرية تصدر منتجاتها نحو موريتانيا” صرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أول أمس بولاية عين تموشنت، أن إفريقيا تمثل
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أدوات جديدة لاستدراك خسائر تطبيق حصص استيراد السيارات
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خبراء يدعون الحكومة إلى إعادة النظر في قاعدة 49/ 51 لرفع حجم الاستثمارات الفرنسية
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شراكة جزائرية - صينية لصناعة شاحنات ”فوتون” بعنابة
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تعيين عادل خمان على رأس اتصالات الجزائر
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دخول مصنع واد تليلات ينهي عهد احتكار السكر بالجزائر!!
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الحكومة تعلن عجزها أمام غول المضاربة!!
دون تعويض مناصبهم
6آلاف مختص في الأمراض العقلية هجروا الجزائر في العشرية السوداء
l تخصيص فضاءات مفتوحة لتوعية عائلات المرضى حول المرض كشفت رئيسة جمعية أمل للأمراض العقلية الناشطة بالمهجر، سدودي صورية عن نقص الأطباء والكفاءات في مجال تخصص
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الجالية الجزائرية بالخارج ستنتقل إلى 9 مليون نسمة آفاق العام 2030
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الطبيب النفسي لمساعدة التلاميذ المصابين بفوبيا الامتحان
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مخترع جزائري يبتكر سيارة كهربائية صديقة للبيئة
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الزواج العرفي في الجزائر.. عنوان آخر لمعاناة نساء في الخفاء
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رمي الفضلات الصلبة عبر البالوعات يضاعف خطر غاز Hs2 السام
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سداوي فاطمة.. تناشد الوالي المنتدب لحسين داي التدخل العاجل لإنصافها
ميهوبي ينهي الجدل بشأن المركب الثقافي تليلان بأدرار
ميهوبي ينهي الجدل بشأن المركب الثقافي تليلان بأدرار
أنهى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في زيارته لولاية أدرار الجدل الدائر حول تحويل المركب الثقافي تليلان في المدينة إلى معهد للعلوم الإسلامية تابع لوزارة
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الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة مسألة الأمن اللغوي
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الفيلم الجزائري ”الجن” يفتتح سينما الحدود في موريتانيا
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سمير قسيمي يوجه بوصلته نحو القارئ الفرنكفوني
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صدور رواية ”كوفية” لهاجر عواجي
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20 فيلما جزائريا في بانوراما سينما المغرب العربي والشرق الأوسط بفرنسا
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فرانز فانون ومآل المستعمِر والمستعمَر 2 الجزائر، جنوب إفريقيا والأرض المحتلة
تفكيك شبكة تزوير خطيرة بقسنطينة
توقيف أربعة أشخاص من بينهم فتاتين يتاجرون بالمؤثرات العقلية
قدمت، أول أمس، فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية قسنطينة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24
9 سنوات حبسا لمسير محل تبغ وعطور بتهمة حيازة المخدرات الصلبة
9 سنوات حبسا لمسير محل تبغ وعطور بتهمة حيازة المخدرات الصلبة
فتشت مصالح الأمن بزرالدة مركبة شاب يسير محل لبيع التبغ والعطور فعثرت بها 12 غرام من الكوكايين مخبأة بإحكام داخل بابها الأمامي وكذا مبلغ مالي
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التماس عامين حبسا نافذا ضد مختص في تركيب المطابخ الجاهزة
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التماس ستة أشهر حبسا نافذا لشقيقين احتجزا أختهما المعاقة بغرفة المنزل 15 يوما
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ملف ”مصطفى غير هاك” و بيونة أمام قضاء العاصمة 3 ماي المقبل
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6أشهر حبسا نافذا لعون أمن حمل سكين دون مبرر شرعي
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توقيف شخصين تورطا في حمل أسلحة بيضاء و ترويج مهلوسات
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