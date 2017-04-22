تنقل أمس إلى وهران وشاهد مواجهة العميد والحمراوة

“ألكاراز” يشرع في عمله رسميا مع الخضر

افتتح المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، الإسباني لوكاس ألكاراز، مشواره على رأس المنتخب الوطني أمس من خلال التحول لملعب وهران حيث تابع المواجهة التي جمعت