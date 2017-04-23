”دي زاد كوميدي شو” .. فرق بين الصراحة والوقاحة

”دي زاد كوميدي شو” .. فرق بين الصراحة والوقاحة

يكاد يكون شبه إجماع على أن لجنة تحكيم البرنامج الذي اشتراه التلفزيون العمومي وتنتجه شركة ”نوت فاوند”، بعيدة عن مستوى تحكيم المشاركين حتى أن بعض