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وصف الأردن بدولة غير مستقلة وأنه ينظر إليها كأرض يدخل منها إرهابيون
عمّان تشنّ هجوما لاذعا على الرئيس بشار الأسد
أعلن وزير الإعلام، والمتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني رفض بلاده للتصريحات التي أدلى بها الرئيس السوري بشار الأسد، مؤخرا، لوكالة روسية. ونقلت وكالة (بترا) الرسمية
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”عدم الانحياز” تؤكد تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام
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اليونيسف: ”أكثر من مليون ونصف طفل ضحية الصراعات في الكونغو”
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متفرقات
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مقتل شرطي في إطلاق نار في جادة الشانزيليزيه في باريس وداعش يتبنى
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الشرطة الألمانية تعتقل مشتبها به في الاعتداء على حافلة فريق دورتموند
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جدل بشأن فيديو يظهر أشخاصا بـ”زي الجيش المصري يقتلون أناسا في سيناء”
توقعات بتهاوي الأسعار مجددا بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي
برميل النفط الجزائري ينهار بـ3.66 دولار في ظرف شهرين!!
l منتجون من ”أوبك” وخارجها يوصون بتمديد خفض إنتاج النفط لتفادي أزمة مرتقبة تراجع سعر برميل النفط الجزائري خلال شهر مارس المنصرم بـ3.66 دولار مقارنة بشهر
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مفاوضات جزائرية-أمريكية حول اتفاق الإطار للتجارة والاستثمار ”تيفا”
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ملياري دولار فقط هي تحويلات الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج!
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مؤسسات ”بروتون وودز” تقيّم النموذج الاقتصادي الجديد
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حداد يدعو 4 آلاف مؤسسة جزائرية لتوجيه منتجات تنافسية إلى الأسواق الإفريقية
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أدوات جديدة لاستدراك خسائر تطبيق حصص استيراد السيارات
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خبراء يدعون الحكومة إلى إعادة النظر في قاعدة 49/ 51 لرفع حجم الاستثمارات الفرنسية
اختتام أشغال المؤتمر العربي الـ17 لطب الأورام
50 ألف إصابة بالسرطان سنويا في الجزائر
اختتمت، أمس، أشغال المؤتمر الـ17 لطب الأورام الذي نظمته رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان بالتعاون مع الجمعية الجزائرية لطب الأورام والجمعية الجزائرية للبحث والتكوين في
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الأنترنت طريق الشبان لتعلم اللغات.. والانجليزية صارت الخيار الأول
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مطالب بوضع بطاقية للعائلات ذوي الدخل الضعيف
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”غبار” المعركة الانتخابية لم يتجاوز حدود المربع الأزرق
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”دار بابا عبيد”.. مقصد للسياح وعشاق الموسيقى في قسنطينة
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الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يدعو إلى تنصيب خلايا اليقظة لترشيد الاستهلاك
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خدمة غرف التوقيف للنظر المزودة بالنظام الذكي للتسيير بقسنطينة
”دي زاد كوميدي شو” .. فرق بين الصراحة والوقاحة
”دي زاد كوميدي شو” .. فرق بين الصراحة والوقاحة
يكاد يكون شبه إجماع على أن لجنة تحكيم البرنامج الذي اشتراه التلفزيون العمومي وتنتجه شركة ”نوت فاوند”، بعيدة عن مستوى تحكيم المشاركين حتى أن بعض
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”فاست آند فيوريوس 8” محطم الأرقام القياسية
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”هواجس الممثل المنفرد بنفسه” في ليالي السينما الوثائقية العربية
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ميهوبي ينهي الجدل بشأن المركب الثقافي تليلان بأدرار
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الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة مسألة الأمن اللغوي
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الفيلم الجزائري ”الجن” يفتتح سينما الحدود في موريتانيا
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سمير قسيمي يوجه بوصلته نحو القارئ الفرنكفوني
حسبما أكده مستشار الرئيس زطشي
بلماضي مرشح للتواجد ضمن الطاقم الفني للخضر
أكد مستشار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمكلف بالاتصال والعلاقات الخارجية، عبود صالح باي في تصريح خص به القناة الاذاعية الدولية صبيحة أمس، أن الدولي
تفكيك شبكة تزور هياكل السيارات بسكيكدة
تفكيك شبكة تزور هياكل السيارات بسكيكدة
وضعت مصالح أمن الحروش بسكيكدة، حدا لنشاط عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص بين 32 و33 و53 كانوا يقومون بسرقة السيارات الفاخرة ذات الماركات العالمية ويستبدلون
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