أساطير

أطفال سوريون رهينة في يد المخزن!

ماذا فعل السوريون ليستحقوا كل هذه المآسي؟ فمن الموت في البحر غرقا، إلى التفجير على يد النصرة الأمريكية وداعش التركية، إلى بيع أعضائهم في بنوك