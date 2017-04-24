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المخزن أغفل حقوق المغاربة والصحراويين وراح يساوم عن أخرى ما وراء البحار
فنزويلا: المغرب دولة مستبدّة ومحتلّة وتفتقر للتنمية البشرية
استعر التوتر بين المغرب وجمهورية فنزويلا البوليفارية وخرج إلى العلن بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وذلك منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2009. وتعقيبا
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الجيش السوري يدمر معاقل الإرهابيين في حماه
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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تطال مناصب حساسة بالسعودية
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بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية
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عمّان تشنّ هجوما لاذعا على الرئيس بشار الأسد
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”عدم الانحياز” تؤكد تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام
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اليونيسف: ”أكثر من مليون ونصف طفل ضحية الصراعات في الكونغو”
قال أن الأزمة المالية جعلت الجزائر وجهة للشراكة وليست سوقا لصرف المنتجات، زيتوني:
مركبات ”ماد إن الجيريا” تعرض في الصالون الدولي للسيارات سبتمبر المقبل
l 1171 عارضا يكتشفون أحدث التكنولوجيات في الطبعة 20 للصالون الدولي للبناء كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الطيب زيتوني، عن عرض المركبات المنتجة
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ارتياح دولي للسياسة التقشفية المتبعة في الجزائر
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ارتفاع أسعار البترول تخفض العجز التجاري بـ 50 بالمائة
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”الجزائر لا تعيش أزمة مالية.. وسيناريو 86 لن يتكرر”
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برميل النفط الجزائري ينهار بـ3.66 دولار في ظرف شهرين!!
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مفاوضات جزائرية-أمريكية حول اتفاق الإطار للتجارة والاستثمار ”تيفا”
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ملياري دولار فقط هي تحويلات الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج!
هيومن رايتس ووش تتأسف وتبعث بتوصيات
60 بالمائة من الجزائريات يقبلن بتعنيف أزواجهن لهن
كشف أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الدولية هيومن رايتس ووش، أن 60 بالمائة من الجزائريات يقبلن بتعنيف أزواجهن لهن،
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مشروع توأمة بين الجزائر وفرنسا للتكفل بحق العمل لصالح المعاقين ومحاربة تهميشهم اجتماعيا
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مديرية الحماية المدنية تنظم أسبوعا تحسيسيا ضد خطر الزلزال
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50 ألف إصابة بالسرطان سنويا في الجزائر
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الأنترنت طريق الشبان لتعلم اللغات.. والانجليزية صارت الخيار الأول
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مطالب بوضع بطاقية للعائلات ذوي الدخل الضعيف
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”غبار” المعركة الانتخابية لم يتجاوز حدود المربع الأزرق
تكريم الفنانين أحمد بن عيسى وعمر فطموش
تكريم الفنانين أحمد بن عيسى وعمر فطموش
كرمت تعاونية مسرح بدون حدود في إطار الأيام المسرحية بدون حدود المنظمة هذه الأيام بمدينة برج منايل بولاية بومرداس، الفنانين أحمد بن عيسى والمخرج المسرحي
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مشاركة جزائرية في المهرجان الدولي للمسرح بوجدة في المغرب
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ميهوبي يدعو لاعتماد المعايير العالمية في تسيير المكتبات
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”دي زاد كوميدي شو” .. فرق بين الصراحة والوقاحة
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”فاست آند فيوريوس 8” محطم الأرقام القياسية
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”هواجس الممثل المنفرد بنفسه” في ليالي السينما الوثائقية العربية
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ميهوبي ينهي الجدل بشأن المركب الثقافي تليلان بأدرار
أصحاب النفوذ يستحوذون على عقارات دون رقيب ولا حسيب
أشغال توسعة عيادة ”الأزهر” تهدد حياة عائلة بدالي إبراهيم
أحدثت أشغال حفريات عيادة الأزهر الخاصة ببدلية دالي إبراهيم هلعا كبيرا وسط عائلة ”أورمضان” القاطنة بـ276 حي بواديكار3 دالي إبراهيم الجزائر، عقب تواصل عمليات الحفر
الدفاع يستأنف في حكم ستة أشهر حبسا غير نافذ ضد فوزي شاوشي
الدفاع يستأنف في حكم ستة أشهر حبسا غير نافذ ضد فوزي شاوشي
علمت ”الفجر” من مصادر قضائية أن الدفاع قد استأنف لدى النيابة العامة في الحكم الصادر مؤخرا بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس، القاضي بإدانة حارس عرين فريق مولودية
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