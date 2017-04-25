أساطير

فرنسا تختار بين وباءين!

التاريخ يعيد نفسه في فرنسا، ولوبان لمرة أخرى في الدور الثاني للرئاسيات الفرنسية، الوالد في المرة الأولى سنة 2002، والابنة في 2017، والفارق أنه في