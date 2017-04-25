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اليمين واليسار يدعوان لقطع الطريق أمام زعيمة الجبهة الوطنية المتطرفة
ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية
أظهرت نتائج تقديرية للانتخابات الرئاسية التب جرت بفرنسا، يوم الأحد، فوز كل من ممثل الوسط إيمانويل ماكرون وممثلة اليمين المتطرف مارين لوبان بالجولة الأولى من
وزير المالية وصفها بـ”غير الواقعية”
توقعات ”بروتن وودز” تخلط أوراق الحكومة!!
l ضغوط دولية على الجزائر للتوجه إلى الاستدانة الخارجية لتحقيق نمو اقتصادي أخلطت توقعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي حول النمو المتوقع للاقتصاد الوطني أوراق الحكومة
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أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل
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26 شركة أردنية تقتحم السوق الجزائرية عبر صالون الجزائر الدولي
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وهران تحتضن الصالون الدولي الأول للرسكلة ومعالجة النفايات
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مركبات ”ماد إن الجيريا” تعرض في الصالون الدولي للسيارات سبتمبر المقبل
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ارتياح دولي للسياسة التقشفية المتبعة في الجزائر
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ارتفاع أسعار البترول تخفض العجز التجاري بـ 50 بالمائة
إلزام المخالفين بدفع مساهمة مالية لصندوق التضامن الوطني
تدابير جبائية تحفيزية لحث وتشجيع أرباب العمل على توظيف المعاقين
l إنشاء نقاط اتصال بكل دائرة وزارية لمقاربة العمل بين القطاعات أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، التزام الدولة تجاه التكفل بقضية ترقية وتطوير
”كتاب النصوص المسرحية لا يعطون أهمية للرواية الجزائرية”
”كتاب النصوص المسرحية لا يعطون أهمية للرواية الجزائرية”
كشف المخرج المسرحي على جبارة أن المسرح الجزائري يعاني من نقص كتاب، لأن الكتابة المسرحية اختصاص، على حد قول المتحدث، مضيفا أن الجزائر تفقد لغياب
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احتفالية خاصة بالكتّاب المحليين بولاية الوادي
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طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة يعودون للاحتجاج مجددا
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المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة يطلق مبادرة أطفال النخبة
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تكريم الفنانين أحمد بن عيسى وعمر فطموش
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مشاركة جزائرية في المهرجان الدولي للمسرح بوجدة في المغرب
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ميهوبي يدعو لاعتماد المعايير العالمية في تسيير المكتبات
حسب موقع “هوسكورد”
مهدي عبيد ضمن التشكيلة المثالية لـ”الليغ1”
l اللاعب قد ينال فرصته مع الخضر في عهد المدرب ألكاراز اختار موقع “هوسكورد”، المختص في الإحصائيات، الدولي الجزائري لنادي ديجون الفرنسي ومهدي عبيد ضمن التشكيلة
توقيف ثلاثة شبان زرعوا الرعب بعلي منجلي في قسنطينة
توقيف ثلاثة شبان زرعوا الرعب بعلي منجلي في قسنطينة
تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الثالث بعلي منجلي من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و28 سنة، عن قضية
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يحجز 4 مركبات مستوردة دون وثائق
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توقيف متورط في السطو على إقامة جامعية واسترجاع مسروقات بقسنطينة
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الأمن يحل لغز جريمة القتل بفرندة في تيارت
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