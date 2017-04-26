بدأ في تعلم اللغة الفرنسية

”ألكاراز” يشرع في جولته الأوروبية غدا وسيلتقي المحليين الأسبوع المقبل

يرتقب أن يجري الناخب الوطني الجديد، لوكاس ألكاراز، خلال الأيام المقبلة، جولة أوروبية من أجل معاينة والحديث مع لاعبي الخضر وبالخصوص الركائز منهم، وهذا من