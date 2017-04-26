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26 مليون يمني مهددون بالمجاعة بسبب الحرب
مؤتمر دولي في جنيف لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن
تحتضن العاصمة السويسرية جنيف، منذ يوم أمس، اجتماعا دوليا لـ”تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017”، الذي تنظمه الأمم المتحدة، بمعية عدد من الدول الداعمة
الجانبان اتفقا خلال الدورة 5 لـ”تيفا” على ضرورة رفع حجم التجارة والاستثمار الثنائي
الجزائر تستعمل ورقة النموذج الاقتصادي الجديد لجذب الاستثمارات الأمريكية
l دعوة للاستفادة من نظام الأفضليات التجارية الأمريكي لصالح الصادرات الجزائرية ركزت الجزائر خلال الدورة الـ 5 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار التي اختتمت، أول
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النفط ينتعش بعد موجة خسائر استمرت 6 جلسات
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”ننتج 5 ملايين متر من القماش سنويا.. والرهان على المستثمرين الجزائريين لإعادة زراعة القطن”
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”الإنتاج الوطني من الأدوية تجاوز 55 بالمائة.. وننتج أكثر مما نستورد”
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توقعات ”بروتن وودز” تخلط أوراق الحكومة!!
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أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل
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26 شركة أردنية تقتحم السوق الجزائرية عبر صالون الجزائر الدولي
في حال استمرار الوضع على ما هو عليه
30 % زيادة في أسعار التوابل والعقاقير شهر رمضان المقبل
l 160 محل أعشاب ينتظر الإفراج عنه لتفادي اللجوء إلى الأسواق الفوضوية أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، أن أسعار الأعشاب والعقاقير وكذا
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طلبات الرجال على الجراحة التجميلية للوجه في تزايد
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الصيد المحظور واحترام فترات الراحة البيولوجية.. محور يوم دراسي
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تكفل القنصليات بنقل جثامين المعوزين المتوفين من أفراد الجالية إلى الجزائر
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تدابير جبائية تحفيزية لحث وتشجيع أرباب العمل على توظيف المعاقين
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100 % من مرضى السكري يعانون من تعقيدات في الأعصاب
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10 بالمائة من مرضى السكري يعانون من التهاب الشبكية
فاست أند فوريوس 8 يعيد الجمهور الجزائري لقاعات السينما
فاست أند فوريوس 8 يعيد الجمهور الجزائري لقاعات السينما
بدأ الجمهور الجزائري يعود تدريجيا إلى قاعات السينما، من خلال السياسة الجديدة التي يعتمدها بعض الخواص عبر جلب آخر الإنتاجات السينمائية العالمية وعرضها بالتزامن مع
تخص السكنات الفوضوية بحي “علي خوجة” بوادي السمار
التماس أحكام بين 2 و5 سنوات حبسا ضد المتلاعبين بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية
التمس أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بالحراش أحكام تتراوح بين عامين وخمس سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامات مالية تقدر بـ100 ألف دج ضد
4 سنوات حبسا لتاجر أوهم ضحاياه بتمكينهم من سكنات وسلبهم الملايين
4 سنوات حبسا لتاجر أوهم ضحاياه بتمكينهم من سكنات وسلبهم الملايين
أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تاجرا بأربع سنوات حبسا نافذا، مع دفع تعويض بقيمة مليون دج، لستة أشخاص تمكن من سلبهم مبالغ مالية متفاوتة
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