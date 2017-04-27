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أنقرة: ”ما ينبغي أن نقلق بشأنه فهو زيارة قائد أمريكي لمعسكر إرهابي”
قلق أمريكي إزاء الغارات الجوية التركية ضد أكراد سوريا والعراق
أعربت الإدارة الأمريكية عن عميق قلقها إزاء الغارات الجوية التي شنتها القوات التركية موخرا على مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في العراق وسوريا. ونقلت مصادر إعلامية
مؤشر الاستثمار بإفريقيا يعري عجز الحكومة في تحسين بيئة الأعمال
هشاشة المنظومة المالية تنفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر!!
l ”كوانتوم غلوبال”: ”قاعدة 49/51 لاتزال حجرة عثرة أمام الاستثمارات الأجنبية.. وعلى الجزائر إعادة النظر في البيئة التشريعية” رغم الإجراءات التحفيزية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد
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لهيب أسعار المواد الغذائية يرفع نسبة التضخم إلى %7
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الجزائر تتخلى تدريجيا عن استيراد زيت الزيتون المغربي
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الجزائر تستنجد بالخبرة الفرنسية لتحقيق النجاعة الطاقوية في قطاع البناء
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سلة أوبك دون 50 دولارا.. استقرار سوق النفط مرهون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج من عدمه
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الجزائر تستعمل ورقة النموذج الاقتصادي الجديد لجذب الاستثمارات الأمريكية
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النفط ينتعش بعد موجة خسائر استمرت 6 جلسات
رئيس مشروع صالون الزواج، هاني زرقاط:
الجزائريون ينفقون 400 مليار دينار سنويا في حفلات الزفاف
كشف هاني زرقاط، رئيس مشروع صالون الزواج، أن الجزائريين ينفقون ما يقارب 400 مليار دينارسنويا في حفلات الزفاف، ما يعني أن سوق الأعراس مجال هام
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مغتربون يطلبون من شركات الطيران تخفيض التسعيرة
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ماكثات بالبيوت يحوّلن منازلهن إلى محلات لبيع الأواني
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ممارسة الرياضة فوق سن الخمسين يحافظ على نشاط الذهن
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30 % زيادة في أسعار التوابل والعقاقير شهر رمضان المقبل
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طلبات الرجال على الجراحة التجميلية للوجه في تزايد
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الصيد المحظور واحترام فترات الراحة البيولوجية.. محور يوم دراسي
الدكتورة صباح ساكر تقدم دراسة حول السينما المدرسية كمخبر لصناعة المواطن
الدكتورة صباح ساكر تقدم دراسة حول السينما المدرسية كمخبر لصناعة المواطن
ترى الدكتورة صباح ساكر أن السينما تحدث أثرا واضحا في ترغيب وتحبيب التعليم لدى المتعلمين، وتجعله أكثر متعة، وبالتالي تساهم في الرفع من المردودية العلمية
الأفلام الفائزة بمهرجان الأقصر
عرض فيلم “قنديل البحر” في نادي السينما الإفريقية بمصر
يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، الأفلام الفائزة في الدورة السادسة في مارس الماضي، من بينها
ملف تحويل مسكن إلى وكر دعارة وتخزين المخدرات يوم 31 ماي المقبل أمام قضاء العاصمة
ملف تحويل مسكن إلى وكر دعارة وتخزين المخدرات يوم 31 ماي المقبل أمام قضاء العاصمة
ستنظر الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة جلسة الـ31 ماي المقبل في استئناف ملف مسبوق قضائيا في الخمسينات من العمر حول مسكن تابع لديوان الترقية
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