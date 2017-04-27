لعمامرة يؤكد عدم الحاجة إلى وسيط للاستماع إلى الليبيين ومساهل يكشف:

الجزائريون أقل الجنسيات تواجدا بصفوف ”داعش” في ليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، إن الجزائر لا تحتاج إلى ”وسيط” للاستماع إلى انشغالات الليبيين، لذلك بادرت إلى إرسال أحد أعضاء الحكومة