سيشرف اليوم على تربص المحليين

“ألكاراز” اجتمع أمس بتيكانوين ومدان ووضع برنامج جولته الأوروبية

اجتمع الناخب الوطني الجديد “لوكاس ألكاراز”، أمس، بالمدير الفني للمنتخبات الوطنية فضيل تيكانوين، حسبما أكدته لنا مصادرنا الخاصة، حيث وضع الرجلان الرتوشات الأخيرة على الإجراءات