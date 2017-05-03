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الخارجية الكازاخستانية تعلن مشاركة المعارضة في المفاوضات
انطلاق الجولة الرابعة لمباحثات آستانة حول التسوية السورية
تستضيف العاصمة الكازاخستانية آستانة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، الجولة الرابعة للمباحثات حول تسوية الأزمة السورية. نقلت وكالة نوفوستي الروسية أنه، كان مقررا أن يُعقد أمس
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مصر تستنكر تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان ضدها
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كازنوف يدعو الفرنسيين للتصويت على ماكرون لقطع الطريق أمام لوبان
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مادورو يدعو لاستفتاء شعبي في فنزويلا وعقد جمعية وطنية تأسيسية
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دفاع كوريا الجنوبية: تكاليف منظومة ثاد قد لا تصبح موضوعا لإعادة التفاوض
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متفرقات
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التحالف الدولي يقرّ بقتله 352 مدنياً بالخطأ في سوريا والعراق
”الأفامي” يدعو الحكومة إلى مواصلة تنويع اقتصادها بعيدا عن المحروقات، ويحذر:
”سياسة شد الحزام تعرقل النشاط الاقتصادي في الجزائر”
l ارتفاع النمو خارج الطاقة في البلدان المُصدرة للنفط إلى 2.9 بالمائة في عام 2017” حذّر صندوق النقد الدولي، في تقرير له، نشر أمس، من تأثير
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رجال الأعمال يراهنون على الخط البري لإنعاش التجارة بين الجزائر وموريتانيا
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”إعادة تشغيل مركب تيغنتورين يعزز صادرات الغاز نحو إسبانيا وإيطاليا”
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الجزائري يتقاضى دولارا واحدا على كل ساعة عمل!
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احتياطيات الجزائر من الذهب مستقرة رغم الأزمة!!
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120 شركة جزائرية تخترق الأسواق الموريتانية
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تراجع نشاط تمييع الغاز الطبيعي بـ 10.7 بالمائة خلال 2016
من الاعتيادية إلى النجاح..”سيما”:
“ثقتي بنفسي وحرصي على التراث انتشلاني من الهامش”
تبدو ”سيما” امرأة لا تعرف المستحيل، ولا تعترف بالظروف الصعبة.. ببساطة تستقبل السياح وزوار مدينتها ”إن أمناس”، وتسهم في تعريفهم بتراث المنطقة الاجتماعي، من خلال
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نسبة المشاركة النسوية في البرلمان ستفوق الـ30 % هذه السنة
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مسير وكالة سياحية ينظم رحلات لأداء مناسك العمرة دون تراخيص
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90 % من أدوية الأنترنت مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر
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تحقيق ميداني لكشف أنواع الإعاقات في الجزائر
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تخصيص قسم لمرضى السكري بعيادة بوزيان في سكيكدة
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تكريم مسنتين بلغتا 100 سنة بدار العجزة في وهران
حميدو مسعودي لـ”الفجر”: ”المسألة تجارية وستحل الأسبوع المقبل مع رئيس اتحاد الناشرين العرب”
حميدو مسعودي لـ”الفجر”: ”المسألة تجارية وستحل الأسبوع المقبل مع رئيس اتحاد الناشرين العرب”
أوضح حميدو مسعودي محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب أن المشكلة مع الناشرين العرب هي مشكلة تجارية بحتة مع وكلاء العبور، ولا علاقة لها بإدارة الصالون
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الجزائر تستقبل الطبعة الثامنة عشرة للمهرجان الثقافي الأوروبي
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المعرض الشخصي الثالث للفنان التشكيلي الدكتور سلمان الحجري
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المحافظة السامية للأمازيغية ودار النشر ”تيرا” تنشران إصدارين جديدين
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شمسو Dzjoker ينتقد الانتخابات التشريعية ويبدع عبر فيديو ”مانسوطيش”
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سنتان على رحيل عراب السينما الثورية في الجزائر عمار العسكري
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10 مكتبات تحمل اسم الطالبة الجزائرية فاطمة غولام في دبي
عناصر الأمن أطاحت بأفرادها في ظرف قياسي
مجموعة أشرار تسرق مجوهرات و120 مليون سنتيم بسوق أهراس
أطاح، أول أمس، عناصر فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس بمجموعة أشخاص في عقدهم الثاني والخامس من العمر عن جرم
استرجاع تمثال يعود للحقبة الرومانية و67 قطعة نقدية أثرية بميلة
استرجاع تمثال يعود للحقبة الرومانية و67 قطعة نقدية أثرية بميلة
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة من استرجاع تمثال يعود للحقبة الرومانية و67 قطعة نقدية أثرية من نفس الحقبة الزمنية، بعد تفكيك عصابة مختصة
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