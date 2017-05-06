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الصليب الأحمر تطالب الاحتلال بتحمل مسؤولياتها تجاههم بموجب القانون الدولي
الأسرى الفلسطينيون يواصلون ”معركة الحرية والكرامة” لليوم العشرين
يواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك لليوم العشرين على التوالي. وأعلنت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال
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الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق على إنشاء 4 مناطق آمنة في سوريا
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متفرقات
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انطلاق الجولة الرابعة لمباحثات آستانة حول التسوية السورية
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مصر تستنكر تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان ضدها
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كازنوف يدعو الفرنسيين للتصويت على ماكرون لقطع الطريق أمام لوبان
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مادورو يدعو لاستفتاء شعبي في فنزويلا وعقد جمعية وطنية تأسيسية
50 بالمائة ينشطون في الصناعات الغذائية
الحكومة تعتمد على 1600 مصدّر فقط للتخلص من اقتصاد البرميل!!
l قطاع التجارة الخارجية يحصي أزيد من 43 ألف متعامل اقتصادي خلال 2016 بلغ عدد المصدرين الجزائريين خلال سنة 2016 أزيد من 1600 مصدر، وهو رقم
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رجال أعمال يطالبون بتسريع إنجاز الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا
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الجزائر الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا!!
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النفط تحت مستوى 50 دولارا لأول مرة خلال 5أشهر
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”سياسة شد الحزام تعرقل النشاط الاقتصادي في الجزائر”
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رجال الأعمال يراهنون على الخط البري لإنعاش التجارة بين الجزائر وموريتانيا
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”إعادة تشغيل مركب تيغنتورين يعزز صادرات الغاز نحو إسبانيا وإيطاليا”
مستشفى واحد متخصص في جراحة القلب للأطفال في الجزائر
أطفال يموتون قبل موعد العملية.. وآباء يفترشون الشارع
هناك مستشفى حكومي واحد متخصص في جراحة القلب للأطفال في الجزائر، يقع مقره في منطقة ”كازميكا” ببلدية بواسماعيل، يستقبل يوميا العشرات، ويتكفل بأكبر قدر ممكن
صورة العربي في السينما العالمية بالعدد الرابع من مجلة ”السينمائي” الفصلية
صورة العربي في السينما العالمية بالعدد الرابع من مجلة ”السينمائي” الفصلية
صدر عن نادي الجسرة الثقافي في قطر العدد الرابع من مجلة السينمائي الفصلية المتخصصة في الفن السابع، المجلة التي يرأس تحريرها الأديب القطري ابراهيم الجيدة،
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مؤسسة Friedrich-Ebert الألمانية تنظم ندوة بالجزائر العاصمة
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التحضير لإطلاق الملتقى السادس للأدب الشعبي ببسكرة نوفمبر المقبل
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مسرحية ”قارب الغابة” تشارك في افتتاح المسرح البلدي لتونس
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حميدو مسعودي لـ”الفجر”: ”المسألة تجارية وستحل الأسبوع المقبل مع رئيس اتحاد الناشرين العرب”
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الجزائر تستقبل الطبعة الثامنة عشرة للمهرجان الثقافي الأوروبي
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المعرض الشخصي الثالث للفنان التشكيلي الدكتور سلمان الحجري
تم خلال نفس الفترة استرجاع كمية معتبرة من الذخيرة
القضاء على 5 إرهابيين والقبض على اثنين آخرين خلال شهر أفريل
تم خلال شهر أفريل المنصرم القضاء على خمسة إرهابيين والقبض على اثنين آخرين واسترجاع كمية معتبرة من الذخيرة والكيف المعالج، حسب حصيلة للجيش الوطني الشعبي. وفي
انطلاق الدورة الجنائية الأولى 21 ماي الجاري
انطلاق الدورة الجنائية الأولى 21 ماي الجاري
l ملف نائب ”الأرندي” ومحاولة تهريب 40 قنطارًا من الكيف المعالج إلى ليبيا وأمير ”سرية النور” من أهم القضايا تنطلق الدورة الجنائية الأولى لعام 2017 بمحكمة
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الإطاحة بعصابة تحترف النصب والاحتيال في قسنطينة
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