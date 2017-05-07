المطالبة بإقالة وزير “النفايات” التونسي!

من يكون هذا المتأخر الذي يريد أن يتقدم على حساب بلادنا؟ وزير “النفايات” التونسي قال في ملتقى بروما، إنه عندما يُسأل أين تقع تونس يفضل