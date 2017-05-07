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لجنة الانتخابات قالت إنّ نشر التسريبات جناية يعاقب عليها القانون
فرنسا: فريق ماكرون يندّد بقرصنة موقع حملته والسلطات ترفض التعليق
تعرض موقع مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون للقرصنة قبل يوم واحد من توجه الناخبين لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم لفرنسا. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها لن
من المقرر النظر في ذلك خلال الاجتماع المقرر في 25 من الشهر الجاري
إجماع أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين على تمديد اتفاق الجزائر
l أسعار النفط ترتفع بـ 1.5 بالمائة بعد أكبر خسارة منيت بها منذ بداية 2017 ارتفعت أسعار النفط، أمس، بنسبة 1.5 بالمائة مدفوعة بتصريحات محافظ السعودية
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” 27 بالمائة من الشباب المتعلم بطال في دول المغرب العربي”!
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برنامج مساعدة دولي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية
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أسعار المواد الغذائية تنخفض في الأسواق العالمية وتلتهب في الجزائر
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الحكومة تعتمد على 1600 مصدّر فقط للتخلص من اقتصاد البرميل!!
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رجال أعمال يطالبون بتسريع إنجاز الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا
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الجزائر الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا!!
فيما استفادت 32712 عائلة من الحملة الـ 14 للزكاة سنة 2016
العاصمة تسطر برنامجا ثريا تحسبا لشهر رمضان المبارك
ستحتضن العاصمة عدة برامج ثرية تحسبا لشهر رمضان المقبل، ناهيك عن العديد من النشاطات الثقافية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة
”تحقيق في الجنة” في ”أيام القاهرة السينمائية للأفلام العربية”
”تحقيق في الجنة” في ”أيام القاهرة السينمائية للأفلام العربية”
يشارك الفيلم الوثائقي الجزائري ”تحقيق في الجنة” للمخرج مرزاق علوش، في مهرجان ”أيام القاهرة السينمائية للأفلام العربية” والمنعقد في الفترة من 9 إلى 16 ماي
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تجديد الثقة في ماجدة واصف على رأس مهرجان القاهرة الدولي للسينما
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واسيني الأعرج يناقش موضوع ”التجربة الذاتية وتجلياتها في المكان”
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وفاة الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير العام للألكسو
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صورة العربي في السينما العالمية بالعدد الرابع من مجلة ”السينمائي” الفصلية
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مؤسسة Friedrich-Ebert الألمانية تنظم ندوة بالجزائر العاصمة
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التحضير لإطلاق الملتقى السادس للأدب الشعبي ببسكرة نوفمبر المقبل
وفاة الإيطالية إيما مورانو “عميدة البشرية” عن 117 عام
توفيت “إيما مورانو” حاملة لقب “عميدة البشرية”، أمس السبت, عن عمر ناهز 117 عام. وظلت حتى النهاية على نظامها الغذائي المتمثل في تناول بيضتين غير
شجارات عائلية تتحول إلى جرائم بشعة
شجارات عائلية تتحول إلى جرائم بشعة
l خلافات بسيطة تنتهي بملفات ثقيلة وأصحابها يقبعون في السجون l الندم بعد أن ”يقع الفأس في الرأس” تحول المنزل إلى ساحة جريمة عند بعض الأسر الجزائرية، فنجد
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