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ألكاراز يكلف مساعديه بمتابعة مدافعي البطولة الوطنية

يتواجد الناخب الوطني الجديد، لوكاس ألكاراز، منذ الخميس الفارط، بمسقط رأسه بإسبانيا، حيث كلف مساعديه خيسوس كاناداس وميغيل أنخيل كامبوس، بمتابعة لاعبي البطولة الوطنية، حيث