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استطلاعات الرأي تتوقع فوز مرشح الوسط بنحو 61.5 و63 بالمئة
الناخبون الفرنسيون يختارون بين إيمانويل ماكرون أو مارين لوبان
توجه الناخبون الفرنسيون، يوم أمس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، للحسم بين المرشح الوسطي الليبرالي الموالي للاتحاد الأوروبي إيمانويل
الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يرى أنها الحل الأمثل رغم ”رداءة” الاتصال وقلة خبرة الوسطاء
الأزمة المالية تفتح شهية المؤسسات الجزائرية على البورصة !
l رخروخ: ” البورصة تؤكد أن المؤسسات الثمانية المدرجة ”مؤهلة”.. وسحب اكتتاب شركة الإسمنت لأنه ”غير ناجع” كشف رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، لخضر رخروخ، أن
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استغلال معرض لندن للترويج للجزائر كوجهة سياحية!!
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موسكو تقود حملة لإقناع دول منتجة خارج ”أوبك” بتمديد اتفاق الجزائر
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مؤسسات أردنية تروج للسياحة العلاجية من معرض الجزائر الدولي
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إجماع أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين على تمديد اتفاق الجزائر
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” 27 بالمائة من الشباب المتعلم بطال في دول المغرب العربي”!
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برنامج مساعدة دولي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية
بالتنسيق مع مصالح الصحة العمومية والوكالة الوطنية للدم
تحصيل 283 كيس دم من 900 متبرع بالعاصمة
جنّدت المصالح الولائية بالعاصمة مؤخرا، بالتنسيق مع مصالح الصحة العمومية والوكالة الوطنية للدم، فرقتين طبيتين إحداهما ثابتة والأخرى متنقلة، في إطار عملية تنظيم عملية التبرع
قاعة سينما ”المغرب” بتبسة تتحول إلى مصلحة إدارية
قاعة سينما ”المغرب” بتبسة تتحول إلى مصلحة إدارية
سينما ”المغرب” في تبسة التي عانت كثيرا بسبب الإهمال بعد أن كانت تابعة للمصالح البلدية، سرعان ما حولت ملكيتها لصالح وزارة الثافة التي سارعت برصد
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ماكرون المرشح للرئاسة الفرنسية: ”إذا انتخبت سأتخذ إجراءات للمصالحة بين جل أطراف أحداث 8 ماي الدموية”
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”نريد ترسيم المهرجان”
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معرض ”كنوز الإسلام” يروي قصة 13 قرنا من الثقافة الإفريقية
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”تحقيق في الجنة” في ”أيام القاهرة السينمائية للأفلام العربية”
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تجديد الثقة في ماجدة واصف على رأس مهرجان القاهرة الدولي للسينما
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واسيني الأعرج يناقش موضوع ”التجربة الذاتية وتجلياتها في المكان”
فيما سيمثل رئيس شبيبة سكيكدة أمام لجنة الانضباط
زطشي يأمر بفتح تحقيق في قضية التلاعب بنتائج بعض مباريات الرابطة الثانية
قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بأمر من رئيسها الجديد، خير الدين زطشي فتح تحقيق في قضية التلاعب بنتائج بعض مقابلات الرابطة المحترفة الثانية “موبيليس”، وذلك
جرائم القتل العمدي في الجزائر.. أسباب تافهة وأرواح تُحصد يوميا
جرائم القتل العمدي في الجزائر.. أسباب تافهة وأرواح تُحصد يوميا
تعد جرائم القتل العمدي من أبشع الجرائم التي تضرب مجتمعنا وتهدد استقراره ، فكثيرا ما تهتز مدن وأحياء شعبية على وقع جرائم مروعة ترتكب بأبشع
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