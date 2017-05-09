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لوبان الأب: موقف ابنتي من أوروبا واليورو سبب هزيمتها في الانتخابات
ترحيب دولي بفوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية بفرنسا
تنفست عديد العواصم العالمية الصعداء بعد الإعلان عن فوز المرشح إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية بفرنسية، يوم الأحد، ولاسيما عواصم الاتحاد الأوروبي التي حبست أنفاسها
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الاحتلال يُخضع الأسرى المضربين لمحاكمات داخلية ويفرض عقوبات عليهم
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انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المناخ في ألمانيا
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الأمم المتحدة تنشر قواتها في بلدة ”أبروك” بجنوب السودان
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الناخبون الفرنسيون يختارون بين إيمانويل ماكرون أو مارين لوبان
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اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين تنفي إجراء مفاوضات مع الاحتلال
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الضابط المغربي مصطفى أديب يعلن عن إضراب مفتوح عن الطعام ويراسل هولاند
من خلال الميكانزمات الجديدة التي طرحتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
مشروع الطاقة الشمسية الكبير يدرج الجزائر كسادس وجهة عربية للاستثمارات الأجنبية
l المنطقة العربية تخطط لإنتاج 80 ألف ميغاوات من الكهرباء النظيفة آفاق 2030 تمكنت الجزائر من تحقيق مراتب متقدمة كأهم سوق عربية جاذبية للاستثمارات في مجال
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أزيد من ألف شركة جزائرية وأجنبية حاضرة في صالون الجزائر الدولي
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البنك العالمي مهتم بجزائر ما بعد 2035!!
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فوز ماكرون يدفع باليورو إلى ارتفاع مقابل الدولار
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الأزمة المالية تفتح شهية المؤسسات الجزائرية على البورصة !
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استغلال معرض لندن للترويج للجزائر كوجهة سياحية!!
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موسكو تقود حملة لإقناع دول منتجة خارج ”أوبك” بتمديد اتفاق الجزائر
تحت شعار ”صمود الصخر من عبق الزهر”
كرنفال استعراضي يدشن عيد قسنطينة السنوي ”تقطير الزهر والورد”
انطلقت، أول أمس، بمدينة قسنطينة فعاليات عيد المدينة السنوي ”تقطير الزهر و الورد” بكرنفال استعراضي معبأ بعبق الأصالة والتراث. وشكل ملعب الشهيد بن عبد المالك
تتويج الفيلمين الجزائريين بجائزة أحسن وثائقي وتنويه خاص من لجنة التحكيم
تتويج الفيلمين الجزائريين بجائزة أحسن وثائقي وتنويه خاص من لجنة التحكيم
فاز المخرجان الجزائريان جمال كركار وداميان أونوري، على التوالي بـ”جائزة أحسن وثائقي” و”تنوه خاص من لجنة التحكيم” ضمن فعاليات الطبعة الـ14 من مهرجان طنجة بالمغرب
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واسيني الأعرج يصدر رواية ”نوار اللوز”
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الوثائقيان الجزائريان ”أطلال” لجمال كركار و”نولي” لأمين قابس يمثلان الجزائر
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مديرة المعهد العالي الإيطالي لحماية وترميم التراث تبحث عن التعاون مع الجزائر
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معرض للصور الفوتوغرافية يروي حضارة التراث الثقافي لوادي ميزاب
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برنامج ”اتفرج يا سلام” يعرض الفيلم التسجيلي القصير ”سحر الجنوب”
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قاعة سينما ”المغرب” بتبسة تتحول إلى مصلحة إدارية
اهتم بالثقافة والقضايا الجزائرية الملتزمة
وفاة عبد الكريم جيلالي الصحفي السابق بجريدة “الجزائر الأحداث”
توفي صباح أمس، الصحفي سابقا بجريدة “الجزائر الأحداث” الصادرة ما قبل سنوات التسعينيات، عبد الكريم جيلالي، وهذا إثر مرض على مستوى القلب. وكان من المرتقب
الأمن الوطني يحل ملابسات 52 جريمة قتل
الأمن الوطني يحل ملابسات 52 جريمة قتل
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية، عبر كامل إقليم اختصاص الأمن الوطني، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2017، من معالجة وفك
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