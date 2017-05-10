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على خلفية دعوته مسلمي العالم للدفاع عن الأقصى والصلاة فيه ومحاسبة الاحتلال عن جرائمه
تل أبيب لأردوغان: من ينتهك حقوق شعبه لا يحق له تقديم المواعظ عن حقوق الإنسان
هاجمت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس، بعد تصريحات دعا فيها أردوغان مسلمي العالم التوجه إلى المسجد الأقصى للدفاع
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الجنائية الدولية تحذر من اغتيال سيف الإسلام القذافي في ليبيا
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بوتين: لا توجد، ولم تكن، ولا يمكن أن تكون هناك قوة بإمكانها هزمنا
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مصادر: الأردن يحشد قواته بالقرب من حدوده مع سوريا
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إخلاء محطة للقطارات في باريس خلال عملية أمنية
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ترحيب دولي بفوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية بفرنسا
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الاحتلال يُخضع الأسرى المضربين لمحاكمات داخلية ويفرض عقوبات عليهم
بوطرفة اليوم في بغداد لإقناع العراق بمواصلة العمل به لفترة تفوق 9 أشهر
توجه شبه رسمي نحو تمديد خفض إنتاج النفط لستة أشهر إضافية!!
l زيادة أسعار النفط بدولار واحد تصب في مصلحة الإقتصاد الوطني ارتفعت التوقعات حول تمديد العمل باتفاق خفض الانتاج الذي اقرته منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك
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جلاب يعين رئيس مجلس إدارة البنك المغاربي للاستثمار
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الحكومة تنظم صيد المرجان في الجزائر
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تونس تخشى تراجع المبادلات التجارية مع الجزائر ما دون 20 مليار دينار!!
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3 آلاف مهني في الصحة والصناعة الصيدلانية حاضرون في المنتدى الدولي للصيدلة
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مشروع الطاقة الشمسية الكبير يدرج الجزائر كسادس وجهة عربية للاستثمارات الأجنبية
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أزيد من ألف شركة جزائرية وأجنبية حاضرة في صالون الجزائر الدولي
وزيرة التضامن الوطني، مونية مسلم:
5 آلاف دينار للمعوزين خلال شهر رمضان
l التحضير لقانون يتعلق بالمناصفة في العمل للمرأة ومساعدة الفقراء والمعاقين كشفت، أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، عن استكمال كل
”الطبعة التاسعة من مهرجان الموسيقى السنفونية من 18 إلى 22 أكتوبر”
”الطبعة التاسعة من مهرجان الموسيقى السنفونية من 18 إلى 22 أكتوبر”
كشف محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السنفونية ومدير المعهد الوطني العالي للموسيقى، عبد القادر بوعزارة، أن المهرجان الدولي سينتظم في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر
خلال الفترة الممتدة بين 30 أفريل و6 ماي
وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 1300 آخرين بجروح في حوادث مرور
لقي 35 شخصا حتفهم وأصيب 1342 آخرون بجروح تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية في 1072 حادث مرور، خلال الفترة الممتدة بين 30 أفريل و6
5 سنوات حبسا لسمسار عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة
5 سنوات حبسا لسمسار عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة
أوقعت محكمة الشراڤة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق سمسار بجنحة حيازة المخدرات الصلبة لأجل المتاجرة، في وقت برأت نفس الهيئة القضائية شريكه الفلاح
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