أساطير

لا يا سي تواتي!

موسى تواتي الذي نافس رئيس الجمهورية في سباق الرئاسيات سنة 2014 يدخل، هو ومناضلون في حزبه، في إضراب عن الطعام، احتجاجا عن نتيجة الانتخابات البرلمانية