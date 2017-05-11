حسب دراسة أعدتها المديرية العامة للحماية المدنية لولاية الجزائر

”عون حماية”.. يموت بعد انقضاء سنتين من تقاعده

l 70 بالمائة من التوتر ناتج عن الطاقة السلبية تجاه الآخرين أكد الخبير الدولي في العلوم النفسية، ناصر ديب، على ضرورة خلق فضاء للتواصل في المحيط