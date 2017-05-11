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”نيويورك تايمز”: كومي علم بقرار إقالته من التلفزيون
البيت الأبيض: ترامب يقيل مدير الـ”أف بي آي” من منصبه
أفاد بيان صدر عن البيت الابيض الأمريكي ليل الثلاثاء، أنّ الرئيس دونالد ترامب أقال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ”أف بي آي” من منصبه.
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صحيفة: طائرات إماراتية أمريكية الصنع شرق ليبيا
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متفرقات
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تل أبيب لأردوغان: من ينتهك حقوق شعبه لا يحق له تقديم المواعظ عن حقوق الإنسان
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الجنائية الدولية تحذر من اغتيال سيف الإسلام القذافي في ليبيا
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بوتين: لا توجد، ولم تكن، ولا يمكن أن تكون هناك قوة بإمكانها هزمنا
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مصادر: الأردن يحشد قواته بالقرب من حدوده مع سوريا
إطلاق مناقصة لاستغلال 18 مزرعة نموذجية شهر جوان المقبل
الحكومة تفتح المجال للخواص للإستثمار في الذهب الأخضر!!
l بلحنيني: ”إقبال 157 مستثمر لاستغلال 25 مزرعة برأس مال يقدر بـ 29مليار دينار” أعلن الرئيس المدير العام لمجمع تثمين الإنتاج الفلاحي مصطفى بلحنيني، أمس، عن
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”مارسك أويل” الدنماركية تخطط لاستغلال النفط في الجزائر
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وزارة التجارة تلزم الجزارين بالكشف عن منشأ وأسعار اللحوم المستوردة
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الجزائر خارج اهتمامات الشركات متعددة الجنسيات
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رجال أعمال جزائريون يدرسون فرص الشراكة والاستثمار بالمجر
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توجه شبه رسمي نحو تمديد خفض إنتاج النفط لستة أشهر إضافية!!
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جلاب يعين رئيس مجلس إدارة البنك المغاربي للاستثمار
حسب دراسة أعدتها المديرية العامة للحماية المدنية لولاية الجزائر
”عون حماية”.. يموت بعد انقضاء سنتين من تقاعده
l 70 بالمائة من التوتر ناتج عن الطاقة السلبية تجاه الآخرين أكد الخبير الدولي في العلوم النفسية، ناصر ديب، على ضرورة خلق فضاء للتواصل في المحيط
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14 بالمائة من العاملين في المستشفيات لا يتقيدون بنظافة الأيدي
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المرض الخبيث يهزم مناصر ”السنافر” الوفي أيوب
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انطلاق التصفيات الأولى للطبعة السادسة للمسابقة الوطنية للرياضة المكيفة
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5 آلاف دينار للمعوزين خلال شهر رمضان
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17 % نسبة زيادة أسعار الرحلات خارج الوطن بعد انقضاء شهر رمضان
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”العدالة الجزائرية لا تتسامح إطلاقا إزاء العنف ضد المرأة”
أرتاح كثيرا عندما أقرأ لرضا حوحو وشدتني ”ساق البامبو” لسعود السنعوسي
أرتاح كثيرا عندما أقرأ لرضا حوحو وشدتني ”ساق البامبو” لسعود السنعوسي
يتحدث الروائي الجزائري والمدير السابق للمدير العام لشبكة الجزيرة عن تجربته في عالم الرواية، وعن الصنوف الروائية التي تروقه سواء في الجزائري أو العالم العربي،
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”الطبعة التاسعة من مهرجان الموسيقى السنفونية من 18 إلى 22 أكتوبر”
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الجمعية الثقافية للمرأة والطفل نموذج النجاح
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دعوة إلى دراسة النصوص الإبداعية الجزائرية
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انطلاق الملتقى الثقافي العُماني الجزائري يوم 13 ماي
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انطلاق المهرجان الأوروبي اليوم بالعاصمة
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تتويج الفيلمين الجزائريين بجائزة أحسن وثائقي وتنويه خاص من لجنة التحكيم
سلّموهم صكوكا في شكل رواتب بقيمة 2.2 مليار عادت بدون رصيد
آشيو وبلقايد وخديس يقاضون فريق بلعباس بدعوى الاحتيال عليهم
قضت هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بتغريم نادي سيدي بلعباس بغرامة بقيمة الشيك والمقدرة بـ2.2 مليار سنتيم، في حين استفاد اللاعبون آشيو، بلقايد وخديس
قضاء العاصمة يغرّم ”مصطفى غير هاك” بمليون دينار
قضاء العاصمة يغرّم ”مصطفى غير هاك” بمليون دينار
قضت، أمس، الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة بإدانة مصطفى هيمون المعروف بـ’’مصطفى غير هاك’’، نجم الفكاهة الوهراني، بدفع غرامة مالية تقدر بـمليون دج غرامة
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محاكمة موظف بمعهد باستور في قضية ترويج المخدرات بالعاصمة
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مختل عقليا يحطم زجاج سيارة إسعاف ويفر منها بالطاهير
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البراءة لعون حماية مدنية في قضية تزوير عملة أجنبية بتيارت
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محكمة بئرمرادرايس تقضي بإدانة باروني مخدرات ببن عكنون
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5 سنوات حبسا لسمسار عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة
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7 سنوات سجنا لعصابة امتهنت المتاجرة بالمخدرات
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