زطشي سبق وأكد عفوه عن جميع اللاعبين المعاقبين

بلعمري قد يكون مفاجأة ”ألكاراز” أمام الطوغو

يشكل محور دفاع الخضر صداعا في رأس الناخب الوطني الجديد، لوكاس ألكاراز، الذي بعد أن أنهى تنقيبه محليا، كان قد انطلق قبل يومين في بحث