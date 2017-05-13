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قالت إنّ بلادها لم تحارب هتلر إبان الحرب العالمية الثانية لإحلال الديمقراطية في ألمانيا
كوندوليزا رايس: ”قرار بوش غزو العراق كان للإطاحة بصدام حسين”
أقرّت كوندوليزا رايس، مستشارة الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، بأنّ ”السبب الحقيقي وراء اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارا بغزو العراق عام
تسمح لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري بدفع المستحقات المتأخرة على أقساط
الحكومة تعيد جدولة ديون 3500 مؤسسة مفلسة لاسترجاع 1.5 مليار دينار!!
l مقترح لفتح مجال الترقية العقارية وتوجيه 40 بالمائة من السكنات المنجزة للكراء والباقي للبيع استفادت المؤسسات الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، والتي تواجه
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النفط الجزائري يستقر فوق 53 دولارا للبرميل خلال 4 أشهر
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فرصة المؤسسات الوطنية لافتكاك شراكات مع الأجانب
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الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تمنح 18 موقعا للاستكشاف
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الحكومة تفتح المجال للخواص للإستثمار في الذهب الأخضر!!
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”مارسك أويل” الدنماركية تخطط لاستغلال النفط في الجزائر
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وزارة التجارة تلزم الجزارين بالكشف عن منشأ وأسعار اللحوم المستوردة
يسرقون أدوية المرضى ويقلّلون جرعات العلاج بالتواطؤ مع الغير
3 % من أطباء التخدير والطوارئ يدمنون في الوسط المهني
l تسجيل 3 حالات وفاة لأطباء في مستشفى سطيف كشف رئيس الجمعية الجزائرية للطب العقلي، البروفيسور فريد كاشا، أن أزيد من 3 بالمائة من الأطباء والممارسين
بشير مفتي وسمير قسمي يغيبان عن ملتقى فلسطين الأول للرواية
بشير مفتي وسمير قسمي يغيبان عن ملتقى فلسطين الأول للرواية
تعذر على الروائيين الجزائريين سمير قسمي وبشير مفتي دخول الأراضي الفلسطينية، بسبب إدارة الاحتلال، حيث لم يتمكن الروائيان من حضور ملتقى الرواية العربية بفلسطين بسبب
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الفنان عمر زيات في ذمة الله
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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية للنجم سمير غانم
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خنشلة تحتضن ملتقى مغاربيا بعنوان ”الأوراس تاريخ وثقافة”
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توقيع اتفاقية مع المسرح الوطني الجزائري
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فرقة ”لمة بشارية” تفتح المهرجان الأوروبي الـ18 بالجزائر
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أرتاح كثيرا عندما أقرأ لرضا حوحو وشدتني ”ساق البامبو” لسعود السنعوسي
فيما استفاد صديقه من البراءة وتجاهلت الوكالة تنبيهاته
عام حبسا موقوف النفاذ لهاكر قرصن وكالة الأنباء الجزائرية
l المتهم قام بوضع العلم الأمازيغي في الواجهة الرئيسية تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة يوم الخميس، هاكر إلى جانب صديقه، بعد أن اتهما بقرصنة وكالات
الإعدام لشاب قتل شقيقه الأكبر وأحرق جثته ودفنها في حديقة المنزل
الإعدام لشاب قتل شقيقه الأكبر وأحرق جثته ودفنها في حديقة المنزل
سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، الأربعاء الأخير، عقوبة الإعدام في حق عشريني قتل شقيقه وقام بإحراق جثته ودفنها بحديقة المنزل الواقع بحي المحطة
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