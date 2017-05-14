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خطوة غير مسبوقة طالبت فيها برامج خبيثة فدية بعملة ”بيتكوين” الافتراضية
هجمات إلكترونية تطال العديد من المؤسسات والهيئات في أنحاء العالم
شن قراصنة مجهولون هجمات إلكترونية ”غير مسبوقة” طالت العديد من المؤسسات والمنظمات في مختلف أنحاء العالم. وتصدرت أخبار الهجوم الإلكتروني عناوين الصحف العالمية الكبرى، صباح
الجزائر الأولى عربيا من حيث الهجمات الإلكترونية خلال 2017
القطاع المالي في مرمى الهاكرز!!
l كاسبرسكي: ”38.1 بالمائة من المواقع الرسمية في الجزائر مخترقة” رغم التطور الذي يشهده قطاع البرمجيات والرقمنة اليوم إلا أن المنظومة الإلكترونية في الجزائر لا تزال
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بريطانيا تعد بمرافقة الجزائر للتخلص من اقتصاد الريع
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توقعات بجمع أكثر من 1.8 مليون قنطار من الحبوب بعين تموشنت
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مصنع تركيب السيارات ”إمين أوطو” بعين تيموشنت يدخل الخدمة قبل نهاية 2017
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”أسيك” للإسمنت تصبح جزائرية 100بالمائة
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هبوط حاد في أسعار النفط
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الحكومة تعيد جدولة ديون 3500 مؤسسة مفلسة لاسترجاع 1.5 مليار دينار!!
لتقريبها من المرضى ونقلا عن التجربة الكندية
”العيادة الذكية” لحجز المواعيد الطبية تدخل الخدمة في العاصمة
l يشمل جميع التخصصات بما فيها عيادات طب الأسنان كشف إلياس قاضي، مؤسس شريك لشركة ”كا.بي.آم للتكنولوجيا”، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الابتكار والتطوير وبإشراف
”عمر ڤاتلاتو” و”حسان طيرو” وأفلام عالمية في قاعات السينما بوهران
”عمر ڤاتلاتو” و”حسان طيرو” وأفلام عالمية في قاعات السينما بوهران
سطر الديوان الوطني للثقافة والإعلام برنامجا شهريا يتضمن مجموعة من العروض السينمائية في قاعة سينما السعادة ”كوليزي” سابقا بمدينة وهران، حيث ستكون البداية بالفيلم بالعالمي
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مهرجان المسرح العربي في مصر يكرم حميدة آيت الحاج
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المعرض الأول لـ”الرجل الأصفر” بالجزائر العاصمة
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”جمهورية الفنون” مدرسة جديدة للفنون تفتتح بالرويبة
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توقيع شراكة بين المدرسة الوطنية لترميم التراث والمعهد الإيطالي لحفظ التراث
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بشير مفتي وسمير قسمي يغيبان عن ملتقى فلسطين الأول للرواية
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الفنان عمر زيات في ذمة الله
كانوا يقومون بتصوريهم وتخويفهم بنشر صورهم وفيديوهاتهم
توقيف مجموعة إجرامية تقوم باختطاف القصّر بتبسة
تمكن أمن ولاية تبسة من الاطاحة بأخطر مجموعة إجرامية تقوم باختطاف القصر وتحويلهم بالعنف والسلاح الأبيض وإرغامهم على ممارسة الفعل المخل بالحياء وتصويرهم. وإثر معلومات
تفكيك عصابة من 6 أفراد تتاجر بالهيرويين في بئرخادم
تفكيك عصابة من 6 أفراد تتاجر بالهيرويين في بئرخادم
التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، مؤخرا، تسليط عقوبات متفاوتة في حق عصابة متكونة من 6 أفراد، بعد أن وجهت لهم تهمة حيازة المخدرات
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ملف ”أسامة إيسكوبار” وشقيقه الأربعاء المقبل أمام قضاء العاصمة
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التماس عامين حبسا ضد شاب سرق 20 ألف دج أمام فندق ”مازفران”
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