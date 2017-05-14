أساطير

عن تشكيل الحكومة والتحديات المقبلة!

لا يزال النقاش قائما حول مشاركة حمس في الحكومة من عدمها، لكن لا أحد تساءل، لماذا دخلت حركة نحناح الانتخابات البرلمانية، إن كانت لا ترغب