رشيد نكاز يهدد بزعزعة مهرجان ”كان” السينمائي

رشيد نكاز يهدد بزعزعة مهرجان ”كان” السينمائي

في خرجة غريبة، هدد رشيد نكاز الذي اختفى عن الأنظار مؤخرا، مهرجان ”كان” السينمائي الدولي في دورته الـ70 التي ستنطلق في الـ17 من الشهر الجاري