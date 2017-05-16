سينهي جولته الأوروبية في الـ22 من الشهر الجاري

ألكاراز يلتقي زطشي يوم 24 ماي من أجل وضع الرتوشات الأخيرة على تربص الطوغو

يواصل الناخب الوطني، ”لوكاس ألكاراز”، جولته الأوروبية، وهذا من أجل معاينة أبرز لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، خاصة منهم الركائز، في إطار عرض برنامج عمله، وهي