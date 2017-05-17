أوكدجة وجيانين أكبر المستفيدين من تعيينه

زطشي يتجه لترسيم بوراس في منصب مدرب حراس مرمى الخضر

توحي كل المؤشرات أن خليفة الفرنسي مايكل بولي في تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني، لن يكون سوى الفرانكو جزائري، عزيز بوراس، المدرب الحالي لحراس نادي