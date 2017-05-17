المزيد من الأخبار
خارجية كازاخستان: لقاء مع ممثلي الدول الضامنة في سوريا
انطلاق الجولة السادسة من محادثات جنيف حول سوريا
انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، يوم أمس، اجتماعات الجولة السادسة من محادثات جنيف حول التسوية بسوريا. وأكد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا
-
فرنسا: إدوار فيليب يتعهد بتشكيل حكومة ”كفاءات”
-
مجلس الأمن يدين تجربة بيونغ يانغ الصاروخية ويتوعدها بعقوبات جديدة
-
هيلاري كلينتون تطلق حركة ”معا إلى الأمام” لمناهضة سياسات ترامب
-
الجهاد الإسلامي: لا يمكن تحقيق الوحدة الفلسطينية دون سحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل
-
أوغندا تعتزم مضاعفة عدد قواتها الموجودة في الصومال
-
ماكرون يعين ”فيليب إدوارد” رئيسا للوزراء
الكويت والعراق تدعمان الموقف الروسي السعودي
وكالة الطاقة الدولية تبارك تمديد اتفاق الجزائر إلى مارس 2018
l انخفاض المعروض النفطي في الأسواق الدولية يرفع قيمة البرميل فوق 52 دولارا ارتفعت أسعار النفط أمس مواصلة مكاسبها بعد اتفاق السعودية وروسيا على تمديد اتفاق
البناء والتنظيف أهم المهن
اللاجئون الأفارقة في الجزائر.. من التسول إلى طرق باب العمل
قريبا جدا من ساحة أول ماي بوسط العاصمة، يجلس إسكافيان إفريقيان على صندوق قديم في أحد الأزقة الصغيرة، ويضعان أمامهما عدة تصليح الأحذية.. ويمارسان بكثير
مهرجان ”كان”.. كلاكيت للمرة الـ70
مهرجان ”كان”.. كلاكيت للمرة الـ70
تستعد مدينة كان اليوم لحفل افتتاح مهرجان ”كان” السينمائي الدولي في طبعته الـ70، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ستزين مسرح الافتتاح الممثلة الايطالية الكبيرة كلوديا
-
حميد بوشناق: فن الراي ”مغربي، وليس جزائرياً”
-
كتاب حول دور جمعية العلماء الجزائريين في الحفاظ على العربية
-
توصيات لجعل أعمال مولود معمري ”متاحة أكثر”
-
الروائية الجزائرية عائشة بنـور تفوز بالجائزة الدولية الأولى في مسابقة أدب المرأة
-
الفنان خافيير دياز وفرقته الموسيقية أدوفيرا يمتعان الجمهور العاصمي
-
افتتاح ملتقى ”التواصل الحضاري الجزائري العماني” بالجزائر
ضمن قوارب مجهولة العدد خرجت تقريبا في نفس التوقيت
إحباط محاولة 58 شابا الحرڤة من سواحل عنابة
أحبط عناصر حرس سواحل ولاية عنابة، أمس، رحلة 13 شابا كانوا على متن قارب تقليدي على بعد أزيد من 8 أميال بحرية شمال رأس الحمرا
الدرك الوطني يحرر 13 فتاة من قبضة تجار البشر بولاية أدرار
الدرك الوطني يحرر 13 فتاة من قبضة تجار البشر بولاية أدرار
قامت مصالح الدرك الوطني بولاية أدرار، بتحرير 13 فتاة قاصر من قبضة تجار البشر، هؤلاء الفتيات اللواتي لم يتجاوز سنهن 15 سنة، واللواتي كان يتم
-
وكالة ”عدل” تتهم متقاعدا بالتصريح الكاذب
-
مدير المدرسة الدولية ”ألكساندر ديمان” ببن عكنون يتهم عون أمن بالإعتداء على التلاميذ
-
سوق أهراس
-
إلقاء القبض على عصابة قصر أرعبت سكان تيسمسيلت
-
ضابط سام وزوجته يسلبان ملياري سنتيم من أحد رواد ”واد كنيس”
-
ملف شاب تخلص من عمه وكاد يبتر أصبع عمه الثاني أمام قضاء العاصمة
الأخبار بالصوّرالمزيد من الألبومات
-
عاجل: أمطار طوفانية تسبب خسائر فادحة بقسنطينة10
-
قصر الرياس: معرض صور للجزائر خلال الثورة التحريرية و بعد الإستقلال35
-
الخسوف الكلي للقمر8
-
مهرجان الاضواء في برلين7
-
افتتاح أول متحف للفن المعاصر في المغرب بالرباط7
-
آبل تكشف عن حواسيب آيماك و آيباد الجديدة7
-
صربيا...الاحتفال بالذكرى الـ70 لتحرير بلغراد7
(0 )