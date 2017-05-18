بعد رفض حاخامات أوروبا مشروع تجميعهم

يهود فرنسيون يزورون وهران سرّا بدعوى ترميم المقابر

زار الأسبوع الماضي مجموعة من اليهود الفرنسيين مدينة وهران، بدون إحداث صخب إعلامي، من أجل مشروع ما يعرف بـ”إعادة تأهيل المقابر اليهودية والمسيحية” التي تعود