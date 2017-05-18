المزيد من الأخبار
الرئيس الأمريكي طلب من كومي وقف التحقيق في علاقة فلين بروسيا
نيويورك تايمز: ”تل أبيب مصدر معلومات استخبارية كشفها ترامب”
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الأمريكية أنّ المعلومات الاستخبارية المصنّفة سرية التي كشفها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام المسؤولين
المشروع ”يولد ميتا” لاعتبارات جيو سياسية واقتصادية
المغرب يسارع لسحب مشروع ”نيغال” من الجزائر باتفاقية مع نيجيريا
l المخزن يراهن على نيجيريا لتعويض الغاز الجزائري استغل المغرب تعطل مشروع انبوب ”نيغال” الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالجزائر، لأسباب تتعلق أساسا
-
أندونيسيا تسعى إلى رفع حجم التبادلات التجارية مع الجزائر فوق 600 مليون دولار
-
بوطرفة يدعو الشركات الإسبانية للمشاركة في مشاريع الطاقات المتجددة
-
الجزائر في المركز 21 عالميا في ”سياحة الحلال”
-
تسهيلات بالجملة لصالح المنتج والمصدر في قانون الجمارك الجديد
-
وكالة الطاقة الدولية تبارك تمديد اتفاق الجزائر إلى مارس 2018
-
الصين تعزز تواجدها الاقتصادي في الجزائر عبر ”الحزام والطريق”
فيما بلغت قيمة الحليب المدعّم 700 مليون دولار
دعوة إلى تشجيع ثقافة استهلاك الحليب الطازج لتفادي الندرة
l تنصيب أول لجنة مشتركة بين وزارة التجارة و”أبوس” لحماية المستهلك وترقية المنتوج الوطني أكد رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي أن مادة الحليب ستعرف
الفيلم القصير” إلى آخر الزمان” للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ في مهرجان ”كان”
الفيلم القصير” إلى آخر الزمان” للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ في مهرجان ”كان”
يقدّم ”سوق دبي السينمائي” بالشراكة مع فعالية سوق الفيلم في ”مهرجان كان”، عروضاً حصرية لخمسة أفلام عربية في مرحلة ما بعد الإنتاج، أمام مجموعة من
فيما يشنّ حرس السواحل خرجات استطلاعية لتطويق الظاهرة
توقيف 60 شابا كانوا يستعدون للحرڤة من سواحل عنابة
تدخل عناصر الدرك الوطني ببلدية سرايدي، في ساعة مبكرة من نهار أمس لملاحقة أزيد من 50 شابا كانوا يعتزمون خوض غمار رحلات موت عبر مختلف
استئناف أحكام ملف تزوير كشوفات النقاط لتلاميذ للانتقال للطور النهائي
استئناف أحكام ملف تزوير كشوفات النقاط لتلاميذ للانتقال للطور النهائي
علمت ”الفجر” من مصادر قضائية أن هيئة الدفاع قد استأنفت لدى النيابة العامة في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق موكليهم بمحكمة الجنح بالحراش، المتورطين في
-
عامان حبسا لخمسيني تهرب من العدالة بتزوير وثائقه الشخصية
-
حجز 71 قارورة خمر و11 مليون سنتيم بغليزان
-
توقيف 10 أشخاص تورطوا في إنشاء محل للفسق بسيدي بلعباس
-
ضبط مروّج أقراص مهلوسة بحوزته 91 قرصا وسلاحا أبيض
-
سحب فوري لـ127 رخصة سياقة خلال شهر بعين الدفلى
-
الدرك الوطني يحرر 13 فتاة من قبضة تجار البشر بولاية أدرار
الأخبار بالصوّرالمزيد من الألبومات
-
عاجل: أمطار طوفانية تسبب خسائر فادحة بقسنطينة10
-
قصر الرياس: معرض صور للجزائر خلال الثورة التحريرية و بعد الإستقلال35
-
الخسوف الكلي للقمر8
-
مهرجان الاضواء في برلين7
-
افتتاح أول متحف للفن المعاصر في المغرب بالرباط7
-
آبل تكشف عن حواسيب آيماك و آيباد الجديدة7
-
صربيا...الاحتفال بالذكرى الـ70 لتحرير بلغراد7
(0 )