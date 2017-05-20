المزيد من الأخبار
موسكو: الضربة الأمريكية تشكل انتهاكا لسيادة البلاد ولا تخدم العملية السياسية
الدفاع السورية: تدمير موقع عسكري للجيش السوري بغارة للتحالف الدولي في البادية
أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، يوم أمس، أن ما يسمى بالتحالف الدولي، أقدم مساء الخميس، بالاعتداء على إحدى النقاط العسكرية السورية على طريق
21 عارضا أجنبيا في الطبعة 18 للصالون الدولي للسياحة والأسفار
خبرة 9 دول أجنبية لانتشال قطاع الخدمات السياحية من الحضيض
l ترغيمي: ”1.5 بالمائة فقط هو مساهمة قطاع السياحة في الدخل الوطني” تراهن الحكومة على الصالون الدولي للسياحة والأسفار لجلب استثمارات بغية الاستفادة من الخبرة الأجنبية،
-
شركات بلجيكية تعتزم ولوج السوق الجزائرية من باب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
وزارة المالية تخلق فرع ”ما بين البنوك للنقد” لتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني
-
البنك الإفريقي للتنمية يمول مشاريع سونلغاز
-
المغرب يسارع لسحب مشروع ”نيغال” من الجزائر باتفاقية مع نيجيريا
-
أندونيسيا تسعى إلى رفع حجم التبادلات التجارية مع الجزائر فوق 600 مليون دولار
-
بوطرفة يدعو الشركات الإسبانية للمشاركة في مشاريع الطاقات المتجددة
6 آلاف مكالمة عبر الرقم القصير 33.11 في الشهرين الأخيرين
60 % من التسممات الغذائية تحدث في الولائم والأعراس
l تسجيل 6 آلاف حالة سنويا في موسم الاصطياف ورمضان كشف رئيس حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، عن تسجيل 60 بالمائة من حالات التسمم الغذائي ناتجة
-
أبواب مفتوحة على الدرك والأمن الوطنيين بجامعة صالح بوبنيدر
-
مستشفى الطاهير بجيجل يفتح صفحة على ”فايسبوك”
-
تلاميذ ابتدائية لهزيل في ضيافة إطارات أمن ولاية جيجل
-
يوم دراسي حول فقيد الدبلوماسية محمد الصديق بن يحيى بجيجل
-
أيام دراسية في ”التخدير ” باستعمال تقنية السونار بقسنطينة
-
مطالب بتفعيل السياحة الأثرية بميلة القديمة
تكريم شيخ المالوف الجزائري الراحل محمد الطاهر فرڤاني
تكريم شيخ المالوف الجزائري الراحل محمد الطاهر فرڤاني
تكرم الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية بالمنستير بتونس، التي افتتحت فعالياتها يوم الخميس، شيخ المالوف الجزائري الراحل محمد الطاهر فرڤاني وفقا للصحافة التونسية. وستنشط جمعية
-
عرض أفلام وثائقية حول تاريخ ”مالغ” بوهران
-
التلميذة بشرى ميسون سليمان تمثل الجزائر في مسابقة تحدي القراءة العربي بدبي
-
عندما كانت فلسطين... حضن أهل الأندلس اللاجئين
-
الفيلم القصير” إلى آخر الزمان” للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ في مهرجان ”كان”
-
تسليم تجهيزات لطلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة
-
”المهرجان الثقافي الأوروبي”.. مرايا متوسطية
إسرائيل ترفع السرية عن آلاف الوثائق في حرب الستة أيام
عبد الناصر لم يجد مشكلة في الحصول على مساعدة بومدين عام 67
رفع الإسرائيليون، السرية عن آلاف الوثائق الرسمية من حرب جوان 1967، حيث كشفت أن وزراء صهاينة آنذاك توقعوا إمداد الرئيس الراحل هواري بومدين المصريين بمساعدات
20 و15 سنة سجنا لمروّجي قنطار من المخدرات بعين مليلة
20 و15 سنة سجنا لمروّجي قنطار من المخدرات بعين مليلة
أصدرت، أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، حكما بالسجن النافذ بعشرين سنة، في حق ثلاثة متهمين بترويج قرابة قنطار من المخدرات بمدينة عين
-
توقيف شابين تورطا في استهلاك وترويج المخدرات بجيجل
-
شابان يحوّلان محلات تجارية ملكا لمغترب بفرنسا بالسحاولة إلى سكنات
-
مختل عقليا ينتحل صفة شرطي
-
امرأة تنتحل صفة زوجة والي عنابة لتسلب سيدة مجوهرات بقيمة 700 مليون سنتيم
-
استئناف أحكام ملف تزوير كشوفات النقاط لتلاميذ للانتقال للطور النهائي
-
عامان حبسا لخمسيني تهرب من العدالة بتزوير وثائقه الشخصية
الأخبار بالصوّرالمزيد من الألبومات
-
عاجل: أمطار طوفانية تسبب خسائر فادحة بقسنطينة10
-
قصر الرياس: معرض صور للجزائر خلال الثورة التحريرية و بعد الإستقلال35
-
الخسوف الكلي للقمر8
-
مهرجان الاضواء في برلين7
-
افتتاح أول متحف للفن المعاصر في المغرب بالرباط7
-
آبل تكشف عن حواسيب آيماك و آيباد الجديدة7
-
صربيا...الاحتفال بالذكرى الـ70 لتحرير بلغراد7
(0 )