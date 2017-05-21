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سيعلن عن أضخم صفقة سلاح في تاريخ بلاده تكلفتها 110 مليار دولار
الرئيس الأمريكي يصل السعودية في أول جولة خارجية
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض، صباح السبت، في زيارة رسمية، ضمن أول جولة خارجية له منذ تسلمه مهامه في يناير الماضي
تعليمات للتقيد بالأحكام التشريعية المتعلقة بصرف المال العمومي
إنذار للإدارات غير الممتثلة لإجراءات التقشف!!
l المفتشية العامة للمالية تكشف التلاعب والممارسات غير المشروعة في تسيير أملاك الدولة وجهت تعليمة من الوزارة الأولى إلى أعضاء الجهاز الحكومي بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية
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آمال تمديد اتفاق أوبك تقفز بأسعار النفط فوق 52 دولارا
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مناصب المسؤولية في الدول الإفريقية تسيل لعاب إطارات الجزائر
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نقص الهياكل والتكوين ينخر قطاع السياحة في الجزائر
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خبرة 9 دول أجنبية لانتشال قطاع الخدمات السياحية من الحضيض
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شركات بلجيكية تعتزم ولوج السوق الجزائرية من باب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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وزارة المالية تخلق فرع ”ما بين البنوك للنقد” لتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني
انعدام شعب مرجانية على طول ساحل 1200 كلم مربع قلّص كمية الإنتاج
100 ألف طن حصة الجزائر من الثروة السمكية في السنوات الأخيرة
l اللجوء إلى الاستثمار في المائيات لتغطية 200 ألف طن من احتياجات السكان كشف المكلف بالإعلام بالمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن الجزائر تعاني عجزا
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توزيع مساعدات رمزية على المرضى بمستشفى ميلة
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طويلب رضوان يناشد السلطات المعنية وضع حد لتجاوزات بعض الوكالات العقارية
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عجائز يعشن من صناعة الطين.. ويصنعن شهرة منطقة بأكملها
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حملات تحسيسية حول أخطار موسم الإصطياف وحرائق الغابات
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60 % من التسممات الغذائية تحدث في الولائم والأعراس
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أبواب مفتوحة على الدرك والأمن الوطنيين بجامعة صالح بوبنيدر
عودة لقاءات موعد مع الرواية
عودة لقاءات موعد مع الرواية
أعلن الروائي سمير قسيمي عن عودة فضاء ”موعد مع الرواية” الذي كان قد نظمه سابقا في قصر الثقافة مفدي زكريا تحت إشراف وزارة الثقافة، ولكن
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برنامج مكثف في الجناح التونسي في القرية الدولية للأفلام
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الملتقى الدولي الـ 16 عبد الحميد بن هدوڤة للرواية سيعقد ديسمبر المقبل
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التلميذة بشرى ميسون سليمان تمثل الجزائر في مسابقة تحدي القراءة العربي بدبي
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عندما كانت فلسطين... حضن أهل الأندلس اللاجئين
جبهة ”البوليساريو” أعلنت أن الشحنة خرجت بـ”شكل غير قانوني”
سلطات بنما تحتجز سفينة تحمل 55 ألف طن من فوسفاط الصحراء الغربية
احتجزت سلطات بنما سفينة تحمل شحنة من الفوسفاط المنهوب من أراضي الصحراء الغربية، موجهة من المكتب الشريف للفوسفاط إلى زبون كندي، وذلك بعدما أعلنت جبهة
5 سنوات سجنا لشاب وجه 16 طعنة سكين لزوجته بقسنطينة
5 سنوات سجنا لشاب وجه 16 طعنة سكين لزوجته بقسنطينة
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، مساء الخميس، بـتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق رجل حاول قتل زوجته بحي سيدي مبروك بقسنطينة،
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