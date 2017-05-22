الجبير: اتفقنا مع واشنطن على مواجهة مساعي إيران التوسعية في المنطقة

قمة خليجية - أمريكية وأخرى عربية إسلامية أمريكية برئاسة سلمان وترامب

استضافت العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس، ثلاث قمم، قمة تشاورية خليجية، وقمتان تجمعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية. وعقدت