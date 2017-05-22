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الجبير: اتفقنا مع واشنطن على مواجهة مساعي إيران التوسعية في المنطقة
قمة خليجية - أمريكية وأخرى عربية إسلامية أمريكية برئاسة سلمان وترامب
استضافت العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس، ثلاث قمم، قمة تشاورية خليجية، وقمتان تجمعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية. وعقدت
الجمعية الوطنية للتجار تفند ندرة المنتجات في الشهر الفضيل
لا مبرر لارتفاع الأسعار في رمضان
l بولنوار: ”قد نسجل زيادة طفيفة في الأثمان خلال الأسبوع الأول نتيجة لهفة المواطن” فند الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، وجود مبررات
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شركات الطيران الفرنسية تستحوذ على شبكة الرحلات بغرب البلاد
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فاتورة استيراد السيارات تتراجع بـ8 بالمائة منذ بداية 2017
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الأزمة المالية تعرقل مسار الانتقال الطاقوي
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البنك العالمي يتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق 55 دولارا للبرميل
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إنذار للإدارات غير الممتثلة لإجراءات التقشف!!
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آمال تمديد اتفاق أوبك تقفز بأسعار النفط فوق 52 دولارا
ثلثي الحالات نساء ما بين 20إلى 40سنة
100ألف مصاب بالتصلب اللويحي في الجزائر
l جهل سبب المرض وانعدام الأدوية يحولان دون الوصول إلى علاج دقيق كشف رئيس الفدرالية الجزائرية لمرضى التصلب اللويحي، الدكتور إسماعيل كنزوة أن جهل أسباب الإصابة
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حميدة مولاي مرشحة برنامج ”الملكة” تطمح لزيادة الوعي الصحي
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جمعيتا ”إعادة اعمار”و” رجاء” تنظمان عرسا شعبيا بمناسبة بعيد الطالب
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سكيكدة تعيش عيد الفراولة
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”الملاية والحايك” يعودان بمسابقة أحسن لباس تقليدي
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14مليار سنتيم لمساعدة 32ألف عائلة محتاجة خلال رمضان بتيزي وزو
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100 ألف طن حصة الجزائر من الثروة السمكية في السنوات الأخيرة
العرض الشرفي لفيلم ”بن باديس” يوم غد بقاعة أحمد باي في قسنطينة
العرض الشرفي لفيلم ”بن باديس” يوم غد بقاعة أحمد باي في قسنطينة
أعلن السيناريست رابح ظريف كاتب سيناريو فيلم ”بن باديس” أن الفيلم سيعرض شرفيا يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري بقاعة أحمد باي بقسنطينة على أن يعرض
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الفيلم التونسي ”على كف عفريت” يحظى بإعجاب جمهور مهرجان ”كان”
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الاحتفال بعيد القصر العتيق بورڤلة
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عودة لقاءات موعد مع الرواية
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برنامج مكثف في الجناح التونسي في القرية الدولية للأفلام
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الملتقى الدولي الـ 16 عبد الحميد بن هدوڤة للرواية سيعقد ديسمبر المقبل
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تكريم شيخ المالوف الجزائري الراحل محمد الطاهر فرڤاني
جمعية الشعرى لعلم الفلك تكشف:
”الجزائريون يصومون أول أيام رمضان يوم السبت 27 ماي”
كشفت جمعية الشعرى لعلم الفلك أن رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة يوم الجمعة 26 ماي 2017 الموافق لـ29 شعبان ستكون ممكنة بسهولة نسبية بالنسبة
محاكمة مجوهراتي في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليار سنتيم
محاكمة مجوهراتي في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليار سنتيم
تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، مجوهراتي في العقد السادس من العمر على خلفية تورطه في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليار سنتيم، وهي
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حجز صفيحة مخدرات وأقراص مهلوسة بأحمد راشدي بميلة
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سارقي الدراجات النارية تحت طائلة التهديد في قبضة الأمن بسوق أهراس
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ضبط 28 شخصا بصدد تعاطي المخدرات بفضاءات عامة بسطيف
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توقيف مزوّري شهادات العمل باسم مؤسسات اقتصادية بالشلف
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