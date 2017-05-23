تنصيب 3700 موزع آلي خلال 3 سنوات المقبلة للقضاء على اكتظاظ الشبابيك

بريد الجزائر يستعين بالبنك المركزي لمواجهة أزمة السيولة في رمضان

l الجزائريون سحبوا ألفي مليار دينار في 2017.. وتوزيع مليوني بطاقة ذهبية منذ بداية السنة كشف عبد الناصر سايح، المدير العام لبريد الجزائر، أنه سيتم التعامل