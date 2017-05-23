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الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن القدس إصرار على التمرد وتمسك بالاحتلال
الرئيس الأمريكي يزور الأراضي المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة
وصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى الأراضي المحتلة، يوم أمس، قادما إليها من العاصمة السعودية الرياض في إطار جولته بالشرق الأوسط. وأجرى الرئيس الأمريكي محادثات مع
تنصيب 3700 موزع آلي خلال 3 سنوات المقبلة للقضاء على اكتظاظ الشبابيك
بريد الجزائر يستعين بالبنك المركزي لمواجهة أزمة السيولة في رمضان
l الجزائريون سحبوا ألفي مليار دينار في 2017.. وتوزيع مليوني بطاقة ذهبية منذ بداية السنة كشف عبد الناصر سايح، المدير العام لبريد الجزائر، أنه سيتم التعامل
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بوضياف في مهمة للبحث عن بنوك إفريقية ودولية لتمويل مشاريع الجزائر
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قانون الاستثمار الجديد محط اهتمام الشركات العالمية
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الصدمة النفطية تؤثر على الناتج الداخلي الخام
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لا مبرر لارتفاع الأسعار في رمضان
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شركات الطيران الفرنسية تستحوذ على شبكة الرحلات بغرب البلاد
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فاتورة استيراد السيارات تتراجع بـ8 بالمائة منذ بداية 2017
بارتفاع قدره %19 مقارنة بسنة 2015
أزيد من مليوني سائح من الجالية الجزائرية زاروا الجزائر سنة 2016
l 15 مشروعا استثماريا قيد الإنجاز بطاقة استيعاب 200 ألف سرير على المستوى الوطني كشف الديوان الوطني للسياحة والأسفار أن الجزائر سجلت تدفقا سياحيا معتبرا في
رواية ”تصريح بضياع” لسمير قسيمي تترجم إلى الفرنسية
رواية ”تصريح بضياع” لسمير قسيمي تترجم إلى الفرنسية
كشف الروائي سمير قسيمي أن روايته الأولى ”تصريح بضياع” ستصدر في نسختها الفرنسية شهر جويلية القادم، حسبما علمه الروائي من المترجم الذي يشتغل على تحويلها
ستعرف عودة كل من فيغولي وبلكالام
فرحات ضمن قائمة ”ألكاراز” الموسعة استعدادا لمواجهة الطوغو
من المنتظر أن يعلن الناخب الوطني الجديد، الإسباني لوكاس ألكاراز، في الساعات القليلة القادمة، عن قائمة الخضر الموسعة استعدادا لمباراتي غينيا الودية والطوغو التي تدخل
ممثل سفارة أجنبية و زوجته يتابعان فندق ”الأبيار” بالعاصمة بالسرقة وخيانة الأمانة
ممثل سفارة أجنبية و زوجته يتابعان فندق ”الأبيار” بالعاصمة بالسرقة وخيانة الأمانة
فصلت امس،الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في استئناف الملف المتابع به الشخص المعنوي فندق ”الابيار” ببلدية الابيار بالجزائر العاصمة من طرف سفير احدى السفارات الاجنبية
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