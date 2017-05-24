علاقتها به معلقة حتى يُفرج عنه

زوجة السجين.. المظلوم الأول

هي زوجة لإطار في الشرطة الجزائرية، تورط في قضية قتل غير عمدي قبل عدة سنوات، عندما أرسل إلى مفرغة وادي السمار من أجل الإشراف على