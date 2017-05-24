المزيد من الأخبار
الاعتداء وقع خلال حفل موسيقي بقاعة ”مانشستر أرينا”
بريطانيا: 22 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في تفجير إرهابي
l ماي: الشرطة تعرفت على منفّذ الاعتداء وسنقدمه للعدالة أعلنت الشرطة البريطانية عن وقوع تفجير في قاعة ”مانشستر أرينا” للحفلات في مدينة مانشستر شمال غرب إنجلترا،
بقيمة استثمارات بلغت 150 مليار دينار على مدار 13 سنة
ألفا مؤسسة فقط استفادت من أموال صندوق إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
l خالف: ”260 مؤسسة استفادت من الضمان المالي للصندوق في 2016، و100 مؤسسة في 2017” أكد المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف
-
التضخم يصل إلى 7 في المائة إلى غاية أفريل 2017
-
سلة أوبك تستقر عند 50.51 دولار للبرميل
-
الفرنسيون يستحوذون على قطاع النقل الجوي في الجزائر
-
الجزائر تتذيل الترتيب العالمي في مؤشر مستقبل العمل وتنافسية المواهب
-
بريد الجزائر يستعين بالبنك المركزي لمواجهة أزمة السيولة في رمضان
-
بوضياف في مهمة للبحث عن بنوك إفريقية ودولية لتمويل مشاريع الجزائر
علاقتها به معلقة حتى يُفرج عنه
زوجة السجين.. المظلوم الأول
هي زوجة لإطار في الشرطة الجزائرية، تورط في قضية قتل غير عمدي قبل عدة سنوات، عندما أرسل إلى مفرغة وادي السمار من أجل الإشراف على
-
مشاريع لإعادة تحديث 282 منبع للمياه الساخنة في الجزائر
-
إحصاء 2651 مخالفة في قانون المرور بجيجل
-
2200 عائلة معنية بقفة رمضان بسيدي بن عدة بعين تموشنت
-
أزيد من مليوني سائح من الجالية الجزائرية زاروا الجزائر سنة 2016
-
انطلاق الطبعة الأولى للصالون الدولي لفن الطبخ الجزائري
-
الطبعة الـ 5 للموانئ والسدود الزرقاء بميناء الصيد البحري بوالديس في جيجل
”دزاير تيفي” تكشف شبكة برامجها المخصصة لشهر رمضان المقبل
”دزاير تيفي” تكشف شبكة برامجها المخصصة لشهر رمضان المقبل
كشفت صباح أمس، قناة دزاير تيفي، عن شبكة برامجها المخصصة لشهر رمضان المقبل، وهذا في ندوة صحفية جاءت على شكل حصة تلفزيونية، بالمقر الجديد للمجمع
صحيفة ”ليكيب” الفرنسية انفردت بالخبر
ناصر الخليفي يلعب أوراقه الأخيرة للفوز بصفقة غولام
فاجأت صحيفة ”ليكيب” الفرنسية الصادرة أمس، الجميع بخبر مفاده وجود اهتمام حقيقي من قبل إدارة باريس سان جيرمان، بالدولي الجزائري فوزي غولام في الوقت الذي
ملف العقيد ولطاش وصهره مع شركة ”إ. بي. أم” يعاد فتحه بقضاء العاصمة قريبا
ملف العقيد ولطاش وصهره مع شركة ”إ. بي. أم” يعاد فتحه بقضاء العاصمة قريبا
أفادت مصادر قضائية أن المحكمة العليا قد فصلت في قرارها، بقبول الطعون بالنقض الذي تقدم به لديها الدفاع في الأحكام المتفاوتة المتراوحة بين البراءة وثلاث
-
7 سنوات سجنا لثلاثة أشخاص استولوا على شاحنات ”أونساج”
-
الإعدام لقاتل شاب عاكس شقيقته بعنابة
-
محاكمة مدير بشركة عمومية زوّر ملف الإستفادة من معاش التقاعد
-
عسكري سابق حاول دهس مدعوين بقاعة حافلات في بوزريعة
-
بطل في رياضة الجيدو مهدد بالحبس لتورطه في ترويج مخدرات
-
ممثل سفارة أجنبية و زوجته يتابعان فندق ”الأبيار” بالعاصمة بالسرقة وخيانة الأمانة
الأخبار بالصوّرالمزيد من الألبومات
-
عاجل: أمطار طوفانية تسبب خسائر فادحة بقسنطينة10
-
قصر الرياس: معرض صور للجزائر خلال الثورة التحريرية و بعد الإستقلال35
-
الخسوف الكلي للقمر8
-
مهرجان الاضواء في برلين7
-
افتتاح أول متحف للفن المعاصر في المغرب بالرباط7
-
آبل تكشف عن حواسيب آيماك و آيباد الجديدة7
-
صربيا...الاحتفال بالذكرى الـ70 لتحرير بلغراد7
(0 )