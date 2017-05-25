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رغم نفي الدوحة رسميا تصريحات ”مفبركة” نسبت للشيخ تميم ووزير خارجيتها
الإعلام الخليجي يشنّ حربا إعلامية على قطر وأميرها
شنّت وسائل إعلامية سعودية وإماراتية هجوما لاذعا على قطر وأميرها، على خلفية تصريحات منسوبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول دور حركات سياسية في
إجماع على تمديد اتفاق ”أوبك”.. واختلاف حول فترة خفض الإنتاج
بوطرفة يرافع من فيينا على الاتفاق الروسي – السعودي.. والإنتاج الأمريكي لا يخيفنا
l وزير الطاقة يتوقع ارتفاع الأسعار إلى 55 دولارا في حال تمديد خفض الإنتاج لـ 9 أشهر من المنتظر أن تقرر الدول المنتجة للنفط خلال أشغال
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تسهيلات الحكومة بتعزيز الإنتاج الوطني تثير اهتمام الصينيين
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الحكومة تستعين بالشركات الفرنسية لإعادة تهيئة المباني القديمة
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الجزائر تحتضن منتدى الاستثمار في الطاقات المتجددة 13 جوان المقبل
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ألفا مؤسسة فقط استفادت من أموال صندوق إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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التضخم يصل إلى 7 في المائة إلى غاية أفريل 2017
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سلة أوبك تستقر عند 50.51 دولار للبرميل
أزيد من 5 مليون لتر من المشروبات تستهلك في الشهر الفضيل
أكثر من 29 مليون جزائري يصومون رمضان
l الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين” 2 مليون تاجر بالجزائر مصابون بفوبيا المنافسة ويجهلون ثقافة الاستهلاك” كشف محمد عبيدي، نائب رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أنه وبتقدير 29 مليون
العرض الأول لفيلم ”ابن باديس” بقسنطينة
العرض الأول لفيلم ”ابن باديس” بقسنطينة
احتضنت الجزائر مساء يوم الثلاثاء، العرض العالمي الأول لفيلم ”ابن باديس” الذي يستعرض حياة ونضال العلاّمة ورائد النهضة الإسلامية في الجزائر عبدالحميد ابن باديس ”1889-1940”. وعُرض
إلى جانب أدوية إسرائيلية الصنع كانت بحوزة مسافرين
جمارك عنابة تضع يدها على مطويات تدعو لاعتناق المسيحية
كشفت مصالح الجمارك في ولاية عنابة، اتباع جماعات التهريب لأساليب جديدة من أجل ضمان تمرير مواد محظورة بشكل مطلق، عن طريق إرسالها على شكل طرود
جمعية التضامن تنظم رحلات تهريب البشر نحو كرواتيا مقابل 30 مليون
جمعية التضامن تنظم رحلات تهريب البشر نحو كرواتيا مقابل 30 مليون
ستنطق، محكمة بئر مراد رايس جلسة 31 ماي المقبل بالحكم في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب والاحتيال المتورط فيها، مسير محطة غسل
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