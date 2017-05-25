أساطير

قطر في عين الإعصار!

تلقيت بكثير من الفرح ما كنا نعتقد أنها تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خاصة موقفه من إيران التي اعتبرها ثقلا إقليميا