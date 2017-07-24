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أبو الغيط: القدس والأقصى خط أحمر و”إسرائيل” تلعب بالنار
المقدسيون يواصلون صمودهم لليوم التاسع ومستوطنون يقتحمون الأقصى
يواصل المقدسيون وموظفو الأوقاف الإسلامية اعتصامهم أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، لليوم التاسع على التوالي، رافضين الدخول إليه عبر البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال عند
قيتوني في أول امتحان له لإقناع المشاركين بمزيد من الخفض في الإنتاج
عين الحكومة مشدودة إلى اجتماع سان بيترسبورغ
l وزير النفط الكويتي: ”التزام الدول باتفاق الجزائر جيد وسندرس كل المقترحات اليوم” تنطلق اليوم بسان بيترسبورغ الروسية أشغال الاجتماع الـ4 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان
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انطلاق موسم البيع بالتخفيض.. فرصة التجار لتصريف السلعة الكاسدة
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انتعاش الإيجار ”الموسمي” في فصل الصيف يستدعي تأطيرا قانونيا
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سوق النفط العالمية ستستعيد توازنها بشكل أسرع خلال السداسي الثاني من 2017
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مخالفة عدة دول لاتفاق الجزائر يجر مؤشر الأسعار نحو الهبوط
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دورات تكوينية في التصدير لفائدة المتعاملين الوطنيين
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متعاملو الهاتف النقال ملزمون بحفظ وثائق الزبائن الذين فسخت عقودهم لمدة 15 سنة
تسجيل حالتي وفاة بزرالدة وتيبازة
غياب قانون يضبط ركوب ”الجات سكي” يهدد السياحة المحلية
يبدو أن موسم الاصطياف حمل الكثير من المآسي لأشخاص ماتوا غرقا وآخرون تعرضوا لحوادث بسبب اللامبالاة، في الوقت الذي أصبح ”الجات سكي” مصدر خطر بعدما
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فيلا عبد اللطيف.. محطة الفنون التشكيلية والموسيقى والأدب
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أطباء فنلندا ينتجون مصلا ضد السكري من النوع الأول
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اللقلق.. الطائر الذي تقدسه الذاكرة الشعبية في القالة
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جزائريون يستكشفون بلدهم بحقيبة ظهر وميزانية محدودة
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الطرقات والشواطئ تودي بحياة 20 جزائريا في يومين
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7 أخصائيين في الإنعاش وجراحين لرفع الضغط عن مصلحة الاستعجالات
قانون اتحاد الكتاب الجديد يؤسس لتواصل ثقافي أعمق
قانون اتحاد الكتاب الجديد يؤسس لتواصل ثقافي أعمق
أنهت لجنة تعديل النظام الأساس واللائحة التنفيذية للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أعمالها مؤخراً بالقاهرة، حيث تمكنت من وضع تصورعام للنظام الأساس، وكلفت رئيسها بصياغته
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ياسمينة خضرا يعود برواية جديدة عن المكسيك
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المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يصدركتاب المسألة الطائفية
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قــافلة ” مولود معمري” تحط ببومرداس و 3 مشاريع كبرى لتخليد ذكرى الأديب الراحــل
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”اذهب إلى الجزائر” وتمتع بالتنوع الثقافي
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كتابٌ جديد يتناول سير 143 مجاهدا من ولاية ميلة
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”مخطط لتنشيط العديد من المواقع الأثرية ثقافيا”
وقّع عقدا لموسمين في صفقة انتقال حر
بلقروي يعود إلى البرتغال من بوابة نادي ”مورينسي”
أعلن نادي ”مورينسي” البرتغالي رسميا ضمه للمدافع الدولي الجزائري هشام بلقروي لموسمين في صفقة انتقال حر بعدما كان قد فسخ عقده مع نادي الترجي الرياضي
قبول الاستئناف في ملف تزوير كشوفات نقاط تلاميذ في الطور المتوسط
قبول الاستئناف في ملف تزوير كشوفات نقاط تلاميذ في الطور المتوسط
كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة قبلت طلب الاستئناف في الأحكام الصادرة بالمحكمة الابتدائية للجنح بالحراش، ضد المتورطين في ملف تزوير كشوفات النقاط لتلاميذ الطور
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يقتحمان شركة لسرقة محتوياتها بالعاصمة
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