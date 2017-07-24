مساهل في تغريدة على خلفية الترويج لدعم طرف ليبي ضد آخر

”الجزائر تقف على نفس المسافة من الأطراف الليبية”

نشر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، تغريدة على حسابه الخاص على تويتر، رد من خلالها وبطريقة غير مباشرة على ما تم تداوله مؤخرا