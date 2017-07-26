بعد إزالة السلطات الإسرائيلية للبوابات الإلكترونية عن مداخل الحرم القدسي

الأوقاف تطالب الفلسطينيين بعدم الدخول إلى الأقصى إلى حين تقييم الوضع

طالبت الأوقاف الإسلامية في القدس، أمس، الفلسطينيين بعدم الدخول إلى المسجد الأقصى إلى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع، وذلك بعد إزالة السلطات الإسرائيلية