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بعد إزالة السلطات الإسرائيلية للبوابات الإلكترونية عن مداخل الحرم القدسي
الأوقاف تطالب الفلسطينيين بعدم الدخول إلى الأقصى إلى حين تقييم الوضع
طالبت الأوقاف الإسلامية في القدس، أمس، الفلسطينيين بعدم الدخول إلى المسجد الأقصى إلى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع، وذلك بعد إزالة السلطات الإسرائيلية
بعد دراستها لـ 210 طلب
وزارة التجارة تفرج عن رخص استيراد الحديد بمنحها لـ 113 رخصة
l انشغالات منتجي مواد التجميل والتنظيف على طاولة الوزير منحت وزارة التجارة 113 رخصة لمستوردي الحديد بعد دراستها لـ 210 طلب تسلمته، كما اجتمع وزير التجارة،
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مباشرة الإنتاج بمركب الحديد والصلب ببلارة خلال الأيام القليلة المقبلة
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2.4 مليار جهاز مربوط بالأنترنت في العالم سنة 2021
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الكشف عن أول سيارة فولكسفاغن مركبة في الجزائر غدا
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النفط يواصل ارتفاعه بعد اجتماع أوبك ويفوق 48 دولارا
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الجزائر توصي بتمديد خفض الإنتاج.. والسعودية تعارض
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أسعار النفط ترتفع مع بداية اجتماع سان بيترسبورغ
تنطلق هذه الحملة نهاية شهر جويلية الجاري وتدوم طيلة شهر أوت
سباحة مجانية للمنخرطين في المؤسسات الشبانية بالمناطق الداخلية
سطّرت وزارة الشباب والرياضة عملية سباحة مجانية بالمسابح، في إطار تطبيق البرنامج العملي لوزارة الشباب والرياضة، لاسيما ما تعلق بالترفيه والتقليص من حالات ضحايا الغرق
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مقام الشيخ عبد الرحمن الثعالبي.. معلم للسياحة الدينية في حي القصبة العتيق
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76 بالمائة من الجزائريين المصابين بالإيدز استفادوا من العلاج
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اشربوا القهوة للتخلص من الوزن الزائد!
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”أبوس” تحذّر من استخدام أدوية الأمراض الجلدية في الوصفات التجميلية
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مساعدات مادية وعينية للعائلات التي تتكفل بكبار السن
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انطلاق المرحلة الثانية من العملية التحسيسية حول مخاطر المجمعات المائية
ملتقى حول الأمن الثقافي واللغوي من تنظيم المجلس الأعلى للغة العربية
ملتقى حول الأمن الثقافي واللغوي من تنظيم المجلس الأعلى للغة العربية
من المنتظر أن يُنظّم المجلس الأعلى للّغة العربية بالتعاون مع وزارة الثقافة يومي 3 و4 نوفمبر المقبل ملتقى تحت عنوان ”الأمن الثقافي واللُّغوي والانسجام الجمعي”. ويهدف
حالة طوارئ بمطار هواري بومدين
هبوط اضطراري لطائرة تركية بسبب بلاغ كاذب عن وجود قنبلة
l الطائرة كانت متجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية شهد مطار هواري بومدين الدولي، أمس، حالة طوارئ، و ذلك بسبب بلاغ كاذب مفاده وجود قنبلة على
رجل أعمال من تبسة يصدر شيكا دون رصيد بقيمة مليار سنتيم
رجل أعمال من تبسة يصدر شيكا دون رصيد بقيمة مليار سنتيم
توبع صاحب عدة مؤسسات ورجل أعمال ينحدر من ولاية تبسة، أمام الأمر بالقبض عليه ومعارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 23 أفريل 2017، والقاضي
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إدانة محطم جهاز الدفع الآلي لبريد الجزائر بالمدية بـ 7 سنوات سجنا
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