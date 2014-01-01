أكد جواتشيم هاسينمير، رئيس وحدة أعمال الصحة البيطرية في بوهرنجر إنجلهايم وعضو مجلس المديرين في الشركة أن صفقة الاندماج تعزز من أعمال الشركة وتزيد من تنوعها. وأضاف ”كوحدة أعمال متكاملة، تمتلك بوهرنجر إنجلهايم خبرات وموارد واسعة تقدم من خلالها المزيد من الابتكار مع مجموعة أوسع من حلول الصحة البيطرية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، تدعمها خبرة عريقة ورؤية بعيدة المدى في قطاع الصحة البيطرية. وتابع هاسينمير ”نحن ندرك مدى أهمية تلبية احتياجات الصحة البيطرية عالميا مع التركيز على منتجات الصحة الوقائية في القطاع، فالصحة الجيدة للحيوانات تنعكس على صحة الإنسان، ونحن ملتزمون بدفع القطاع نحو الأفضل لتطوير صحة كل من الإنسان والحيوان على حد سواء”.

وفي هذا السياق، أكد إنريكي مانزوني، الرئيس التنفيذي لبوهرنجر إنجلهايم الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، على التزام الشركة بتقديم المزيد من الابتكار وتوفير مجموعة واسعة من حلول الصحة البيطرية بالمنطقة، وذلك بهدف دعم ممارسات تربية الحيوانات والقطاع بشكل عام. وأضاف ”نحن ندرك مدى أهمية تلبية احتياجات الصحة البيطرية الخاصة بالمنطقة مع التركيز على منتجات الصحة الوقائية في القطاع. ولتحقيق ذلك، يقود ”هيربيرت باول” وحدة الأعمال للصحة البيطرية للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.” من جانبه، نوّه”باول”إلى أهمية هذه المرحلة بالنسبة للصحة البيطرية في الشركة والقطاع ككل. وأضاف ”نمتلك فريق عمل قوي ومتكامل في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وسنعمل جنبا إلى جنب لتحقيق المزيد من التطوير والازدهار في قطاعي الرعاية الصحية والصحة البيطرية.” ويذكر أن بوهرنجر إنجلهايم سوف تستمر في الاستثمار بالقطاعات التي تبرز مكانة الشركة في أسواق المنطقة على غرار الدواجن والحيوانات الأليفة والمواشي، مع التركيز على الوقاية، وخصوصا اللقاحات ومضادات الطفيليات وذلك لتلبية كافة احتياجات العلاجات الصحية، بالإضافة إلى عمل الشركة على مساعدة المزارعين في تربية ورعاية الحيوانات بطريقة صحية ومستدامة توفر لهم الفائدة المادية وتعزز ثقة العملاء بهذا القطاع.