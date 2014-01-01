كشف رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، الأستاذ عمار حمديني أنه سيتم عقد أول مؤتمر وطني لإدماج هذه الشريحة من أجل معالجة موضوع الإدماج والإصلاح التربوي لاقتراح أهم الأساليب العلمية والتكفل بالانشغالات والمطالب المشروعة لذوي السوابق العدلية الراغبين في الاستقرار الاجتماعي والتوبة النصوح من أعمالهم الإجرامية والمنحرفة.

تعتزم الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود التحضير لأول مؤتمر يضم كل المعنيين والممتهنين بمجال إدماج ذوي السوابق العدلية ومكافحة العود من مصالح أمنية، قضائية وفعاليات من المجتمع المدني ومختصين وباحثين في الموضوع حتى تعطى فرصة لتلاقح الأفكاروجعلها أكثر خصوبة وواقعية ، لتثري الهيئة من خلاله برنامج نشاطها ليتم تطويره وتنظيمه بشكل يمكنها من تحقيق أهدافها انطلاقا من خطط مدروسة ونتائج متوقعة، وفي هذا الإطار كشف الأستاذ عمار حمديني، رئيس الهيئة لإدماج ذوي السوابق العدلية أنه سيتم تفصيل كل محور على حدى بإعداد محتواه وورقة الطريق الخاصة به .

وفي السياق، يضيف الأستاذ حمديني أنه سيتم تنصيب الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود كمجلس استشاري يضم نخبة من الأساتذة والباحثين في مجال علم النفس الاجرام والانحراف، علم الاجتماع، الطب الشرعي القضائي وممثلين عن الأسلاك الأمنية، القضائية، مختصين في طب الأمراض العقلية وعلم النفس وخبراء في التشريع والقانون، مشيرا أن الهدف من هذا المؤتمر هو تكييف نصوص القانون واقتراح تعديلها عند الضرورة أو إشباعها عند ملاحظة النقص والعجز والتقصير وتوضيحها عند الغموض والالتباس، باعتبار أن كل نصوص القانون التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي عن طريق إدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود.

من جهة أخرى، يضيف المتحدث أنه سيتم تخصيص موقع ناشط على الانترنت للهيئة مرفق مع كل شبكات التواصل الاجتماعي، نشر مجلة دورية تصدر كل شهر موجهة للمساجين في كامل المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، حيث تكون هذه المجلة منبرا حقيقيا يعبر عن انشغالات المساجين المختلفة خلال تنفيذ العقوبة أو بعدها، كما تكون هذه المجلة تربوية بالنصح والتوجيه والتحسيس وجعلها نافذة السجين يطل من خلالها على آفاته الاجتماعية والمهنية، إنشاء جائزة كل ستة أشهر وكل سنة خاصة بإبداعات المحبوسين والمحبوسات في مجال العلوم والآداب والموسيقى والمسرح والرسم وغيرها، إعداد حصص إذاعية، تلفزيونية خاصة ومتسلسلة تهتم بانشغالات فئة ذوي السوابق العدلية ومعتادي الإجرام لمنحهم فرصة للتعبير ومن ثم الاستدراك والتزام العمل الصالح والمفيد والابتعاد عن الجريمة والأسباب المؤدية إليها.