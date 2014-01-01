تم يوم الثلاثاء بالجزائر التوقيع على إتفاقية شراكة بين مجمع صيدلاني جزائري و شركة سعودية لإنشاء مؤسسة مشتركة لإنتاج ادوية امراض العيون بالجزائر.

و يتعلق الأمر بالمخبر الجزائري لإنتاج الادوية ”هوب فارما” و المؤسسة الصناعية السعودية ”جمجوم فارما” اللذين سينشآن بقسنطينة وحدة صناعية بقدرة 250 مليون قارورة لمحلول غسل العيون سنويا.

و تتطلب هذه المؤسسة المختلطة المنشأة طبقا لقاعدة 51/49 المنظمة للإستثمار الأجنبي في الجزائر إستثمار يقدر ب 50 مليون دولار في مرحلة أولى ثم 80 مليون دولار اخرى. و تم إمضاء الإتفاقية من طرف الرئيس المدير العام ل ”هوب فارما” توفيق بلحاج مصطفى و ممثل ”جمجوم فارما” محمود يوسف جمجوم بحضور وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف و كذا سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر سامي بن عبد الله صالح.و سيتم في إطار هذا المشروع إنتاج 15 نوعا من محلول غسل العيون ل ”جمجوم فارما” والتي يتم إستيرادها حاليا حسبما صرح به السيد بلحاج مصطفى لواج مضيفا أن الوحدة ستنتج في مرحلة ثانية منتوجات صيدلانية اخرى.

و يدخل هذا المشروع حسبه في إطار سياسة الحكومة الرامية لخفض وارادات الأدوية و تعزيز الصناعة الصيدلانية الوطنية مضيفا ان هذا المشروع بلغت نسبة إنجازه 30 بالمائة حاليا على أن يتم استلامه في السداسي الاول من 2018.من جهته أكد الوزير على أن هذه الوحدة ستسمح بتخفيض فاتورة الواردات كما ستفتح أبواب التصدير خصوصا للبلدان العربية مضيفا ان الصناعة الصيدلانية الوطنية تضمن حاليا 61 بالمائة من احتياجات السوق المحلي.

من جهة اخرى قال الرئيس المدير العام ل ”هوب فارما” أن الوحدة الإنتاجية الجديدة ستخلق 250 منصب عمل مباشر و حوالي 1.000 منصب عمل غير مباشر.

للذكر تم إنشاء مجمع ”هوب فارما” منذ 12 سنة ولديه أربع مؤسسات تنشط في مختلف ميادين الصناعة الصيدلانية على غرار صناعة الأدوية الجنيسة و التوزيع بفضل اربع وحدات إنتاج مستقلة في انتظار استلام ثلاث وحدات اخرى هي في طور الانجاز حاليا بقسنطينة.