عرض مركز تنمية الطاقات المتجددة ببوزريعة إبتكار جديد لسيارة كهربائية مزودة بالطاقة الشمسية من صنع جزائري 100بالمائة لصاحبها المهندس أسامة توابة. ويعد هذا النموذج الابتكاري ثاني نموذج مطور من حيث استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل سيارة مدينة كهربائية مصنوعة من مواد خفيفة وزنها لا يتعدى 200كغ وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أبرز المهندس أسامة توابة أن هذه السيارة التي تسع لشخصين لا تحمل ألواحا شمسية وإنما بطارية متطورة تشحن بالطاقة الشمسية وبإمكانها أن تقطع مسافة 200كم بعد شحن بطاريتها لمرة واحدة كما أنها تتميز بأنها صديقة للبيئة و لا تصدر انبعاثات ملوثة .

من جانبه، أكد مدير المركز ياسع نورالدين أن المشروع يندرج في إطار مرافقة البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وترقية البحث العلمي من خلال تشجيع حاملي المشاريع الابتكارية وتثمين إنجازاتهم مضيفا أن استغلال الطاقات المتجددة ممكن تطويره في الجزائر سيما ما تعلق بتطوير المعدات التي تشتغل بالطاقة الشمسية في مجال النقل.