رغم توفر غالبية المؤسسات التربوية على مساعدين نفسانيين واجتماعيين، للاهتمام بالمشاكل النفسية والأسرية للتلاميذ، فإن الآباء يفضلون أن يعرضوا أبناءهم على أطباء نفسيين خواص، عند اقتراب الامتحانات المصيرية، مثل الباكالوريا وشهادة التعليم الأساسي.

زيارة الطبيب النفسي لم تعد تابو في المجتمع الجزائري، خصوصا إذا تعلق الموضوع بدراسة الابن ومستقبله. ولهذا يلجأ عدد كبير من الأمهات إلى طرق أبواب الأطباء النفسانيين لمساعدة أبنائهن على الثقة والنجاح، بعد مشوار ماراتوني مكثف بين المدرسة والدروس الخصوصية.

لا مفر من زيارة طبيب نفسي

”سليمة.ب” واحدة من السيدات اللاتي يعاني أبناؤهن فوبيا الامتحان، تقول لـ”الفجر”: ابنتي ”هديل” ذكية، وتتعلم بسرعة، لكنها لا تحصل على نتائج جيدة، وهذا ما يثير حيرتي، لقد حاولت دعمها بإحضار معلمة خاصة لها، لكني سرعان ما تخليت عنها لان ابنتي لم تكن بحاجة إلى دروس خاصة، ثم تولت إحدى صديقاتي الإشراف على مذاكراتها، فأكدت لي أن ابنتي متفوقة وتفهم من أول شرح، بل وتحصل على علامات جيدة عندها.. لكن عندما تدخل قاعة الامتحانات يتغير كل شيء وتصاب ابنتي بحالة من النسيان وفقدان التركيز، وتصدمني علاماتها”.

سليمة تؤكد أن حالة الخوف التي تنتاب ابنتها تبدأ مبكرا، والآن مع اقتراب امتحانات السنة شهادة التعليم الابتدائي تعاني الطفلة ”هديل” من فقدان السكينة، وتنتابها حالات خوف شديد، وغالبا ما تبدي تلك المخاوف وتقول إنها ربما لن تنجح، ولذلك تعتقد الأم انه من المهم أن تعرضها على طبيب نفساني، كي يساعدها على التوازن في تلك الأيام الصعبة”.

أما ”رشيدة.ن”، فتعاني الأمرّين مع ابنتها ”نزيهة” (17 سنة) التي تتقدم هذه السنة إلى امتحانات الباكالوريا، و”أيمن” (14 سنة)، الذي سيجتاز امتحانات المرحلة المتوسطة، تقول: ”أواجه مشكلة كبيرة في التعامل مع ابنيّ، ذلك أنهما يمران بحالة من الخوف والقلق، ولكنهما مختلفان في التعاطي مع هذا الحدث: فالأولى بدأت تصاب بفقدان للشهية، وأحيانا ترفض الأكل كي تذاكر أكثر، ومع اقتراب امتحانات الباكالوريا صارت تصاب بنوبات قيء، فتلفظ معدتها كل ما فيها من طعام، خصوصا ليلا، كل ذلك بسبب التوتر، أما أيمن، فهو على العكس منها، يفرط في الأكل كلما اقتربت الامتحانات، ويطلب مصروفا إضافيا للمقرمشات وأطعمة التسالي، للقضاء على قلقه”.

وتضيف: ”رغم ما ابذله لهما من دعم مادي ونفسي وتدريسي، إلا أني لا استطيع أن اعرف ما الذي يجب أن أقوم به تجاه بعض تصرفاتهما، أو متاعبهما.. لقد صارت ابنتي تتعاطى أدوية هضمية، وأخرى تساعدها على النوم، وابني يفرط في الأكل، وهذا اثر كثيرا على نفسيتي فلم اعد استطيع أن أفكر بروية لأتصرف بالشكل اللائق، لذلك فإن رؤية طبيب نفسي أمر ضروري، خصوصا في هذه الأيام”.

المدرسة مطالبة بالتحرك

الكثير من الطلبة والتلاميذ يصابون بالأرق وعدم القدرة على النوم، أو بحالة يقظة دائمة للدماغ، وذلك مع اقتراب الامتحانات. هذه الحالة أكدتها المساعدة الاجتماعية ”ف.ط” العاملة بمؤسسة تربوية بزرالدة، والتي تملك خبرة طويلة في التعامل مع الأطفال، كما أكدت أن الكثير منهم يمكن أن يصاب أيضا بحالة من النسيان تفقده القدرة على دخول الامتحان، وعللت الأمر بأن القلق والتوتر -في حالة زيادتهما عن المعدل الطبيعي- من شأنهما أن يهدرا مجهود الطالب المتفوق، وتساوي بينه وبين الطالب الذي لم يراجع أصلا.

وقالت انه من الأنسب أن تقوم المؤسسات التربوية بإخضاع التلاميذ إلى فحص نفسي، وتحديد المصابين بفوبيا الامتحانات، بمساعدة من الأساتذة، ثم تمكينهم من دورة في التنمية السلوكية، من اجل تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية، يتم فيها تدعيم ثقتهم بأنفسهم وأفكارهم عن أنفسهم، وذلك في عطل نهايات الأسبوع أو أية فترة لا تحتوي على اختبارات، وذلك لمساعدتهم على التصرف بشكل أفضل أيام الامتحان.

هذا الرأي يوافقه أولياء التلاميذ المصابين بفوبيا الامتحان، الذين يؤكدون أن أبناءهم يشعرون مسبقا بالفشل، ويتوقعون أنهم سيفقدون القدرة على ضبط أنفسهم والتحكم في تركيزهم واتزانهم النفسي، حتى وإن كانت الأسئلة في متناولهم فإنهم سوف يجيبون بشكل أسوأ.