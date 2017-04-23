نظمت المديرية العامة للحماية المدنية، في إطار تنفيذ برنامج الوقاية والتحسيس من مختلف الأخطار، أسبوعا تحسيسيا توعويا من خطر الزلزال على مستوى ولاية معسكر والذي سيدوم إلى غاية 27 أفريل 2017.

وحسب بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، فإنه تم تسطير برنامج توعوي وتحسيسي ثري ومتنوع، تحت إشراف إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية، وكذا من ولاية معسكر، إذ سيشمل هذا البرنامج عدة دوائر وبلديات ابتداء من مقر الولاية على مستوى ساحة الأمير عبد القادر، حيث أعطي إشارة الانطلاقة بحضور ممثلين للدوائر والولاية ومدراء، كما سيشمل البرنامج كلا من دائرة سيق، بوحنيفية، تغنيف والمحمدية، بالإضافة لبديتي حسين ومقطع الدوز.

وتطبيقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التربية المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى في الوسط المدرسي، سيتم تنظيم برنامج عملي في مجال التحسيس والوقاية من الخطر الناتج عن الزلازل، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية معسكر بتقديم محاضرة حول خطر الزلزال لفائدة مفتشي القطاع وكذا مدراء وأساتذة المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة: ثانوي، متوسط وابتدائي، على مستوى دار الثقافة لولاية معسكر.

للإشارة، هذه الحملة التحسيسية التوعوية والتي ستدوم أسبوعا، تحتوي على عدة ورشات متنوعة، منها ورشة متعلقة بالإنقاذ تحت الردوم، ورشة متعلقة بالإسعافات (الحركات المنقذة )، تمرين افتراضي حول التصرف السليم أثناء الزلزال، وهذا باستعمال شاحنة تمثيل الزلازل، ومضات ولوحات حول الأخطار الكبرى، إلى جانب مداخلات حول ظاهرة الزلزال متبوع بنقاش وحصص على أثير الإذاعة المحلية، كما تهدف هذه الحملة التي تعتبر السبيل الأمثل لأجل تقليص والحد من وطأتها، وكذا مخلّفاتها بغرس ثقافة وقائية لدى المواطنين، وكذا التصرفات المناسبة في حالة وقوع زلزال، كما تهدف هذه الحملة التحسيسية إلى تقليص خسائر خطر الزلزال بغرس ثقافة الوقاية من الخطر، تعريف خطر الزلزال وكيفية التعايش معه وكذا تقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بالزلزال.