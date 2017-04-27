يتقدم عبد القادر سايح هباز بطلب شكوى ضد السلطات المحلية والولائية بولاية الشلف وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشلف، الذي تجاهل حق السكينة والهدوء حسب قول المتحدث، مشيرا إلى أن المادة 68من الدستور منحت للمواطن الحق في بيئة سليمة.

وفي هذا الإطار، يقول عبد القادر سايح هباز أنه تعرض لتجاهل وعدم تطبيق القوانين المطبقة بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تزاول في مناطق النشاطات في الأحياء السكنية وكذا التعسف على القانون رقم 04-08 المؤرخ في 04 أوت 2004المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خاصة المادة 27منه، علما أن مديرة البيئة بولاية الشلف أرسلت تقارير وزارية إلى والي الولاية بتاريخ 09/01/2017 تحت رقم 0058، غير أنه وللأسف لم يتخذ أي إجراء.

وأضاف المتحدث، أنه منذ اكثر من سنة وهو يتعرض للظلم والتعسف من طرف مير البلدية -حسبه-، اين تم تجاهل كل الحقوق التي يضمنها القانون، مشيرا الى أن رئيس البلدية وافق على مزاولة نشاط غسل وتشحيم السيارات في منزله، رغم التحقيق العمومي السلبي للجنة بتاريخ 13/07/2015 مفاده اعتراض السكان المجاورين، مما يوضح تجاهل اعتراض السكان وتجاهل القوانين، ما يطرح عدة تساؤلات، علما ان الدستور يمنع ويعاقب على تحيز الإدارة والتعسف في استعمال السلطة. وبناء للمادة 10من الدستور فإنه لايجوز للمؤسسات أن تقوم بممارسات ٌإقطاعية وجهوية ومحسوبية. وعليه يطالب سايح هباز من السلطات المعنية حماية المواطن من التجاوزات والحقرة الممارسة من طرف بعض المسؤولين وكذا السهر على تطبيق القوانين وإرساء دولة القانون وايجاد حل لمشكلته في أقرب الآجال.