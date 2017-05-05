تلقت أمس سبعة وخمسون عائلة من ضحايا السيليكوز بتكوت اعانات مالية وصلت الي عشرة ملايين سنتيم من ميزانية ولاية باتنة قدمها لها والي الولاية لأمهات ونساء الضحايا

وتلقت امهات ونساء الشباب الدين توفوا في السنوات الاخيرة بسبب تأثيرات حرفة صقل الحجارة التي عرفت بمرض السيليكوز اعانات وتشجيعات من السلطات المحلية للبلدية والدائرة بينما تعالت بالمناسبة اصوات مواطني البلدية للمطالبة بالإسراع في الانتهاء من اشغال بناء مستشفيي تكوت الذي بلغ نسبة متقدمة من الاعمال اد يعلق سكان البلدية امالا عريضة عليه لمعالجة المصابين بهدأ المرض الفتاك.

وقال الوالي في تصريح للصحافة ان اشغال المستشفى ومشاريع أخرى يجري انجازه في عدة قطاعات ستنتهي في آجالها المحددة مع نهاية العام الجاري كاشفا عن وجود اتصالات تجريها الولاية مع الوزير الأول ووزيري المالية والصحة في هذا الشأن.

وكان عبد المالك بوضياف قد قال لـ”الفجر” خلال وجوده في سكيكدة الشهر الماضي في زيارة عمل ان الوزارة خصصت الفين وخمسمائة مليار سنتيم لإكمال الاشغال الجارية وبناء مستشفيات تكوت وثنية العابد وراس العيون بولاية باتنة.