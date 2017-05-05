قامت مصالح الشرطة لأمن وهران أمس، بتنظيم زيارة بيداغوجية لمقر امن ولاية وهران لفائدة 40 تلميذ ، تحت إشراف مراقب الشرطة/ رئيس امن ولاية وهران ، و بتأطير من رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بالتنسيق مع جمعية السلامة و الوقاية المرورية، وحسب مصادر امنية لـ” الفجر” فقد جاب التلاميذ مختلف المصالح بمعية عناصر التابعين للخلية، والمصلحة الولائية الأمن العمومي، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية - فرقة حماية الطفولة والأحداث ، والمصلحة الولائية للشرطة العامة و التنظيم ، أين تلقوا شروحات حول سير هذه المصالح من طرف الإطارات التابعين لذات المصالح، واختتمت هذه الزيارة بكلمة شكر وعرفان تم إلقاءها من قبل تلاميذ المؤسسة ، مشيدين بالدور الريادي الذي توليه مصالح الشرطة في حماية المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم مع أخذ صور تذكارية .