دفعتهم الظروف القاهرة إلى هجر عائلاتهم وذويهم لسنوات، لتصبح حافة الطرقات والشوارع ملجأهم الوحيد للاسترزاق، بعدما يئسوا من غضب الحياة وسخط القدر عليهم، شباب في بداية حياتهم يتوسلون المارة طلبا للعمل تحت إطار ”البريكولاج”، وحي عمارة بالشراقة أصدق مثال على ذلك، ليتحول هذا المكان المعروف بازدحام السير وتناثر الغبار إلى فضاء مفتوح يأوي بطالين من 48ولاية. يعاني العديد من الشباب في الآونة الأخيرة من ظروف اجتماعية صعبة، نتيجة عدم الاستقرار الذي أملته عليهم بعض المعطيات الحتمية لمجتمع مليء بالمشاكل والعراقيل، ولمعرفة وضعية بعض البطالين اتجهنا إلى حي عمارة المتواجد ببلدية شراقة غرب العاصمة والمعروف بحي ”الزوافرة” العامر بالشباب الذين هجروا مسقط رأسهم باتجاه العاصمة، بحثا عن مصدررزق يعينهم على حالة الشقاء التي يتخبطون فيها، ”لابيت” ”لا عائلة” و”لادار ولادوار” كما يقول المثل الشعبي، لنضم هذا الحي القديم بهذه البلدية الى حي بئر خادم والكاليتوس وبراقي المعروفين بانتشار هذه الظاهرة.

”رومبوا الشراقة”..ملتقى البطالين

ولمعرفة الكثير عن هذا الحي الذي يضم شبان من مختلف الأعمار والولايات جعلنا نفكلر في للتقرب منهم دون حدوث أي مشاكل، ليكون البحث عن مساعد بناء أو ”مانوفر”، كما نسميه بالعامية حيلتنا، ركبنا سيارة العمل واتجهنا نحو هذا المكان، استغرقنا 10دقائق للوصول اليه بسبب زحمة السير الخانقة التي تشهدها ”رومبوا” هذا الحي، بمجرد وصولنا ركنا سيارتنا ونزلنا ، لم تمر ثواني ووجدنا أحدهم يخاطبنا ”السلام عليكم أنا في الخدمة عن ماذا تبحثون؟”، والابتسامة تغطي نصف وجهه المحمر من أشعة الشمس التي يقابلها طول النهار، قمنا برد التحية وسألناه عن أشخاص يجيدون البناء والطلاء، ليقوم على الفور بمناداة رفيقه عبد القادر المنحدر من ولاية شلف ليخبره عن سبب مجيئنا، بعدها دخلنا معهما في نقاش لمعرفة بعض التفاصيل حول طبيعة عملهم وأجرهم وغيرها من الأمور التي تهمنا، خاصة وأننا طلبنا منهم أن ينجزوا العمل في فترة وجيزة، الأمر الذي استحسنه هؤلاء، خاصة بعدما طمأناهم أن النقل والكراء والأكل من حسابنا الخاص، وبعد الحديث عن بعض الأمور تبادلنا أرقام الهواتف لغاية الاتصال بهم وحجز موعد معهما لمباشرة العمل.

..صنعة فرضتها تجارب الحياة

ومن خلال دردشتنا مع هاذين الشابين استطعنا أن نجمع بعض المعلومات عنها ، بعدما دخلنا معهما في نقاش حول طبيعة حياتهم وظروفهم الاجتماعية وأصلهم وفصلهم، ليتضح أمامنا أنهم شبان مغلوب على أمرهم قدموا من ولايات مختلفة، غير أن ولايات الغرب أخذت حصة الأسد من حصة النزوح إلى المدن الكبرى بهدف الاسترزاق، ليقول لنا محمد أنا متواجد في هذه المنطقة منذ سنوات ولم أزر عائلي منذ أزيد من 3سنوات، فأجبناه لما كل هذا الفراق؟ ففرد علينا ولمعة بعينيه ماذا أفعل هناك ليس لدي منصب عمل دائم وليس لدي مستقبل، قصدت العاصمة بحثا عن التجديد وبناء حياة مستقلة.

وعن المهن التي يتقنونها، أجابنا عبد القادر المدعو ”الباترون” أو ”شاف دو غروب”، كونه ينسق العمل مع الزبائن ويضع لفريقه خطة عمل وورقة طريق، يتم من خلالها تبادل الأدوار وتقسيم الأجرة، ثم سألناه عن تكلفة بناء منزل بدء من الأرضية وإلى النهاية، أجابنا أن تكلفة عمود اسمنت من حديد وكل المواد الأولية التي تدخل في صناعته تبلغ 12ألف دينار جزائري، دون احتساب اليد العاملة، تفاجأنا من هذا السعر، خاصة وأننا لا نعرف تكلفة البناء والأسعار التي يحددها البنّاء وفقا لأسعار السوق الحالية، وليس لنا أي صلة بالحرفة أو فكرة حول الموضوع، ليضحك عبد القادر بصوت مرتفع ”هذه هي الأسعار أنتم أكيد خارج مجال التغطية”.

وعن الخبرة في العمل والشهادات التي خصصت لذلك، أجابنا عبد القادر أنهم لايملكون أي شهادة معترف بها، وعملهم قائم على الخبرة وتجارب الحياة وبعض المغامرات التي ميزت حياتهم منذ سنين بحكم عملهم في بعض ورشات البناء ، لتصبح حرفتهم وصنعتهم مبنية على جهدهم.

...خوف، ورعب وضياع يحوم أمامهم

حالة هؤلاء الشباب لاتسرعدو أو حبيب ولايمكن ان يحسدهم عليها أي كان، فهي مليئة بالمخاطر وسط دوامة من الضياع التي أملاها عليهم القدر وهم يعيشون الخوف في كل لحظة بل في كل ثانية. وفي هذا الإطار، أكد لنا محمد القادم من ولاية غليزان أن حياتهم داخل متاهة يصعب الخروج منها، ناهيك عن عدم الاستقرار والاشتياق والتضحية التي جعلتهم يتيهون في هذه الدنيا التي لم تخبرهم مسبقا بحكمها عليهم، في انتظار أن تشرق شمس يوم جديد مملوء بالأحلام والمفاجآت، في ظل صمت السلطات وغياب دعم الحكومة التي تلعب دور المتفرج، فلاحياة لمن تنادي لأشخاص سلبت حياتهم منهم وضاعت أمانيهم في بلد كل مايرغبون فيه هو الحصول على حق من حقوقهم ألا وهو العمل.