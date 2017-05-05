هناك مستشفى حكومي واحد متخصص في جراحة القلب للأطفال في الجزائر، يقع مقره في منطقة ”كازميكا” ببلدية بواسماعيل، يستقبل يوميا العشرات، ويتكفل بأكبر قدر ممكن منهم، ولكن ”يدا واحدة لا تستطيع التصفيق” كما يقول المثل الشعبي رغم كل الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي، ليواجه العديد من الأطفال خطر الموت، في ظل عدم قدرة عائلاتهم على تحمل المصاريف الباهظة التي تفرضها العيادات الخاصة.

بسبب هذه الحال، توفي يحيى الشاذلي (16 سنة) وهو ينتظر دوره في إجراء عملية توسيع شرايين القلب.. انتظار دام عامين، وانتهى بوفاة مفاجئة قبل أن يتمكن من الحصول على موعد.

ضغط على الأطباء والمرضى معا

وحسب عائلة يحيى، فقد ولد بمشكلة في قلبه، استدعت عدة تدخلات جراحية في عنابة وبواسماعيل، خلال حياته، إحداها أجريت في بروكسل، حيث اضطر الوالد (وهو موظف) إلى الاستدانة ونقل ولده على جناح السرعة إلى مستشفى ببلجيكا، كي يجري العملية، التي كلفتهم كثيرا. و كانت عائلة يحيى تتجشم عناء النقل من القالة إلى بواسماعيل في كل مرة من أجل إجراء الفحوص والاستشارات الطبية، المتعلقة بالعملية الجراحية التي كان ينتظرها، وأحيانا كان بعض الأصدقاء والأقارب يساعدونهم في التقرب من المشفى ومحاولة الحصول على موعد نهائي للعملية، لكن الضغط الشديد الذي يقع على كاهل الفريق الطبي حال دون التمكن من اللحاق به قبل فوات الأوان.

بالتنقل إلى المستشفى المذكور، قال ”م.ل”: ”منذ ثلاثة أشهر وأنا انتظر إجراء عملية جراحية لابنتي، أنا في غاية القلق لأن حالة ابنتي (11 شهرا) دقيقة، ماذا لو حدث لها شيء؟ من سألوم في هذه الحالة؟ هل ألوم الأطباء الذين لا يجدون وقتا حتى لتناول وجبة الغداء، بسبب كثرة العمل؟ أم ألوم طرفا آخر؟ العيادات الخاصة موجودة، لكن بأثمان باهظة جدا، وأنا بسيط الحال”. من جهته، قال أحد كوادر المؤسسة الاستشفائية أن الأطباء هنا يعملون بكل طاقتهم ويبذلون جهدهم، لكن عدد المرضى المترددين على خدماتهم أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية للمشفى، وأن الوافدين إليه يأتون حتى من إيليزي والوادي”.

فندق للمرضى يفرض800دج لليلة الواحدة

ويقول أحد آباء الأطفال المقيمين في المشفى ان هناك إقامة تابعة للمؤسسة الاستشفائية، مخصصة لإقامة آباء الأطفال الخاضعين لعمليات جراحية، وهي تقع على بعد 500م فقط، وقد أنشئت لإيواء العائلات التي تأتي من مدن بعيدة، حتى لا تضطر إلى البحث عن فنادق بأجر.

ويضيف المتحدث لـ”الفجر” أن هذه الإقامة التي ظلت على مدار سنوات مجانية، تحولت منذ 5 أعوام إلى فندق يفرض على نزلائه مبلغ 800دج ليلة الواحدة، وهو مبلغ قد يبدو زهيدا، لكنه ليس في مقدور الكثير من العائلات، خصوصا تلك التي تضطر إلى قضاء شهر –مثلا- مع ولدها الموجود في المشفى. ويشير إلى ان اغلب الأطفال الخاضعين إلى عمليات جراحية دقيقة يتم استبقاؤهم في المستشفى لفترات طويلة، ويطلب من ذويهم ان يبقوا –أو يبقى احد منهم- مع الطفل، كي يلبي ما يطلبه منه الأطباء، من أشعة خارج المستشفى، أو دواء ما..الخ.

هذا الوضع، دفع ببعض القادمين من الجنوب والولايات البعيدة إلى افتراش الشارع –يقول المتحدث- حيث اضطر مؤخرا زوجان قدما من إحدى ولايات الصحراء منذ أشهر قليلة إلى اللجوء إلى الشارع في عز البرد، لولا شفقة احد المحسنين الذي وفر لهم مكانا في مرآب بيته، قضوا فيه قرابة 23 يوما، في انتظار التوقيع على وثيقة خروج ابنهم من المستشفى.

ويضيف ان حال هذين الزوجين تتكرر كثيرا في شوارع بواسماعيل أو في مساجدها أو حماماتها، فهؤلاء الذين ينتظرون دورهم أشهر وربما سنوات غير قادرين على دفع التكاليف الكبيرة التي تفرضها العيادات الخاصة، وهم بذلك يلجأون إلى هذا المستشفى لإنقاذ أبنائهم من الموت، وصاروا الآن مجبرين على ان يدفعون إضافة إلى ثمن الطائرة والأدوية مصاريف الإقامة في هذا الفندق المجاني الذي لم يعد كذلك.

ويختتم بالقول: ”الإقامة جميلة، وبها كل وسائل الراحة والرفاهية، كما أنها تتكفل بتقديم الوجبات اليومية، لكن تحولها من إقامة مجانية إلى مدفوعة الأجر حول حياة الكثيرين إلى جحيم، من المهم جدا إنشاء مستشفيات متخصصة في جراحة القلب للأطفال على مستوى كل ولاية.. على الأقل في الولايات الكبرى”.