زائري المغترب ”وليد عازب” (20 سنة)، عن معنى ذي قيمة إنسانية لحياته.. فرغم معاناته من مرض مزمن نادر يمنعه من الحركة، فإنه لم يستسلم ولم ينطو في المنزل، بل عانق الحياة وساهم في صناعتها.. وإضافة إلى تشبثه بالدراسة، يبدي وليد عازب فهما عميقا للحياة، وللأحداث التي تجري في العالم، واختار الوقوف إلى جانب القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين..

وليد عازب لا يريد أن يستسلم للمرض الذي يستهدف الحركة العضلية، بل يحوله إلى مصدر طاقة يغذي بها طموحاته وحبه للحياة. تقول والدته السيدة حقيقة عازب لـ”الفجر”: ”يشارك ابني رغم مرضه في نشاطات جمعية ”فرنسا- فلسطين تيونفيل”، وأنا أيضا أشارك معه فيها، نحضر معا اجتماعاتها ونشارك في تظاهراتها وأنشطتها”.

في الفاتح من ماي الجاري، وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال، شارك وليد عازب في حفل مثل فيه الجمعية الخيرية التي تدعم الشعب الفلسطيني، وتولى تعريفها للزوار والمدعوين، وقد كان في المكان جمعيات أخرى، لها اهتمامات أخرى. وتضيف: ”منذ مدة قصيرة، شارك ابني في فعاليات مهرجان الفيلم العربي بفاميك، بعد حجز جناح للجمعية، وروج لسلع تأتي مباشرة من فلسطين، مثل السيراميك وزيت الزيتون والصابون الفلسطيني، وبعض المصنوعات التقليدية التي تمارس في هذا البلد، وقد قمنا بجمع المال العائد من ذلك من أجل مشاريع ذات نفع”. وأكدت: ”المال المجموع يعرف طريقه فورا إلى مشاريع تخدم الفلسطينيين، تقوم الجمعية بتمويلها، مثل ميدياتيك غزة وجمعيات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، وأضافت: ”العام الماضي حققنا نتيجة جميلة، جمعنا أموالا معتبرة، قمنا بنشاطات كثيرة، وقدمنا مساعدات هامة ومولنا العديد من المشاريع وخلقنا مناصب عمل، ودعمنا مؤسسات صغيرة”.

هذه النشاطات ليست سهلة على مريض بـ”آتاكسي- شارلفوا”، الذي يتعرض إلى مصاعب حركية كبيرة في الأطراف، ولا يقوى على الوقوف، والذي تزداد حدة مصاعبه مع تقدم السن. تقول والدته السيدة حقيقة: ”يصيب هذا المرض الأشخاص الذين تعود أصولهم إلى منطقة كيبيك، ولا يوجد الكثير منهم في فرنسا، كما لا توجد بحوث كافية عنه، وأغلبها يتم في منطقة كيبيك”.

وبالبحث عن طبيعة هذا المرض اتضح أنه مرض عصبي عضلي وراثي نادر، يؤثر على النخاع الشوكي والأعصاب المسؤولة عن الحركة والتوازن والتنسيق الحركي، يعاني صاحبه من تشنج في الساقين، وعدم القدرة على الارتكاز عليهما، ويكون عرضة لفقدان التوازن، وغالبا ما يقع على الأرض بعد مدة قصيرة من محاولة الوقوف، وتشبه حركاته حركات شخص مخمور..

هذه هي حال وليد (من منطقة لاموزيل)، الشاب صاحب الإصرار والعزيمة القوية، فهو يعاني غياب التنسيق في حركة الذراعين واليدين، وتشوها في القدمين واليدين، يتحدث ببطء، ويجد صعوبة بالغة في النطق. أما استيعاب الدروس فهو صعب، ويضطر وليد إلى استخدام الكرسي المتحرك باستمرار، وأحيانا يستعين بآلة خاصة تساعده على الوقوف والقيام ببعض الخطوات، لكنه يبحث دوما عن معنى لحياته، بعيدا عن البيت والعزلة الاجتماعية التي غالبا ما يعانيها المصابون بمثل هذه الأنواع من الأمراض.

وحسب موقع طبي متخصص، فإنه لا يوجد علاج لهذا المرض، فقط يمكن اللجوء إلى الجراحة والعلاجات المختلفة لتقليل أو تأخير آثاره. فريق متخصص من عيادة الامراض السريرية والأمراض العصبية والعضلية، تابع لمركز الصحة والخدمات الاجتماعية بمقاطعة جونغيير، الكندية، هو تقريبا الوحيد الذي يضمن التغطية الصحية الكاملة بأصحاب هذا المرض، إذ يتضمن اطباء اعصاب متخصصين وممرضين مدربين على إعادة التأهيل الحركي الدقيق لهذا المرض الذي لم يجد له الطب علاجا شافيا حتى الآن.. ولكنه مركز غير متاح للجميع، بسبب التكاليف الطبية المرتفعة جدا.