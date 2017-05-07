جنّدت المصالح الولائية بالعاصمة مؤخرا، بالتنسيق مع مصالح الصحة العمومية والوكالة الوطنية للدم، فرقتين طبيتين إحداهما ثابتة والأخرى متنقلة، في إطار عملية تنظيم عملية التبرع بالدم تم خلالها تحصيل 223 كيس من الدم لفائدة 800 متبرع، في الوقت الذي تقدم فيه أزيد من 100 موظف للتبرع.

تعد عملية التبرع بالدم عملا إنسانيا أكثر منه تضامنيا، لاسيما أنه يهدف إلى إنقاذ أرواح مرضى هم في أعز الحاجة لقطرة دم قد تكون كفيلة لمد عمر إنسان يعاني من ألم الداء وشقاء التنقل بين المشافي والتحاليل والأشعة. وفي هذا الإطار وضعت الحكومة على عاتقها، وعلى رأسها وزارة الصحة، برامج للتكفل بهذه الشريحة عن طريق تخصيص فرق طبية وشاحنات خاصة بالتبرع وسيارات إسعاف، ناهيك عن حملات التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين الراغبين في التبرع. وعلى هذا الأساس صنّفت الجزائر مؤخرا ضمن أولى المراتب إفريقيا ومغاربيا في عملية التبرع بالدم، حسب آخر تصريحات للفيدرالية الوطنية للتبرع بالدم لإحدى وسائل الإعلام، نتيجة الإقبال المتزايد للمتبرعين بالدم وانتشار ثقافة هذا العمل التطوعي الذي يهدف بالدرجة الأولى مساعدة المرضى، والعاصمة واحدة من أكبر المدن التي تضم عدة منشآت صحية ومراكز استشفائية تأوي عديد المرضى المتوافدين عليها من مختلف الولايات والمحتاجين إلى التبرع بالدم بسبب تدهور حالتهم الصحية.

وحسب مصادر مطلعة، فإنه تم تسطير برنامج مكثّف لعملية التبرع بالدم وتنظيمها، وفق أسس ومعايير على مستوى العاصمة والمقاطعات الإدارية التابعة لها، ناهيك عن عمليات التحسيس والتوعية وتشجيع الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة بضرورة التبرع بالدم، من خلال التوجه إلى مختلف بنوك الدم في المستشفيات ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض مزمنة.

وفي هذا الإطار، جنّدت المصالح الولائية بالعاصمة مؤخرا، بالتنسيق مع مصالح الصحة العمومية والوكالة الوطنية للدم فرقتين طبيتين إحداهما ثابتة والأخرى متنقلة، في إطار عملية تنظيم عملية التبرع بالدم تم خلالها تحصيل 223 كيس من الدم من 800 متبرع، في الوقت الذي تقدم أزيد من 100 موظف للتبرع وتحصيل 60 كيسا بالمقاطعات الإدارية والبلديات التابعة، أين تم تجنيد 13 فرقة طبية بكل مقاطعة إدارية.

وأضافت ذات المصادر أنه تم إعداد ملصقات ولافتات خاصة بالحملات التوعوية لدعوة المواطنين إلى التبرع، خاصة مع وجود تطور في ثقافة التبرع بالدم لدى الجزائريين، أين شهدت عمليات التبرع تحسنا ملحوظا، حسب منظمة الصحة العالمية، بـ10 متبرعين لكل 1000، وفي الجزائر وصلت إلى 14 متبرعا لكل 1000، مؤكدة في الوقت ذاته دور الأولياء في توعية أبنائهم، وبالأخص تلاميذ المدارس بغرض تأدية هذا الواجب عند بلوغهم 18 سنة، لاسيما أن الكثير من المرضى هم في أمس الحاجة لهذه المادة الحيوية التي من شأنها أن تنقذهم من الموت وتعيد الأمل للكثيرين.